AUF vil vurdere om Erna Solberg fortsatt skal inviteres til Utøya-markering

Publisert: 12.03.18 13:00 Oppdatert: 12.03.18 15:53

INNENRIKS 2018-03-12T12:00:45Z

Etter helgen har AUF fått inn flere henvendelser fra ungdommer som ikke vil komme til Utøya hvis statsminister Erna Solberg (H) kommer. Så sterkt reagerer de på Sylvi Listhaugs (Frp) utspill.

I ettermiddag hadde AUF-leder Mani Hussaini et telefonmøte med blant annet støttegruppen for 22. juli for hvordan de skal reagere overfor Sylvi Listhaug (Frp) og Erna Solberg (H).

AUF-lederen bekrefter at han har fått mange henvendelser om Erna Solberg skal komme på 22. juli-markeringen på Utøya neste år. Og at det er noe de skal vurdere.

– Vi har fått flere tilbakemeldinger i løpet av helgen fra overlevende som sier de vil oppleve det som vanskelig å være på Utøya sammen med Erna Solberg etter hennes unnvikende uttalelser, sier AUF-leder Mani Hussaini til VG.

AUF: – Vi vil vurdere videre deltagelse

Fredag la justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug ut et bilde på Facebook med et bilde av væpnede menn og ordene «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa det var en grov påstand mot et parti som har opplevd et terrorangrep og partisekretær Kjersti Stenseng ba Listhaug se 22. juli-filmen – og deretter «gå og skamme seg» .

– Det virker som at Solberg ikke ser at dette ikke bare er sårende, men også potensielt farlig. Vi vet hva sånt hat kan lede til, vi har opplevd det og vi forventer mer av våre fremste ledere enn det vi nå ser fra regjeringen. Dette håper jeg Solberg kan tenke gjennom, og at hun vil ta tydelig avstand fra Sylvi Listhaugs grove anklager og be henne beklage, sier Hussaini.

Han påpeker at de sammen med støttegruppen skal se på saken denne uken.

– Vi vil vurdere videre deltagelse fra statsministeren dersom dette er regjeringens holdning, sier AUF-lederen til VG.

Solberg: – Deltar om de ønsker det

Erna Solberg sitter i budsjettkonferanse og svarer i en sms via sin presserådgiver:

– Jeg har satt pris på å få delta på markeringene på Utøya sammen med AUF. Terroren som rammet menneskene i regjeringskvartalet og på Utøya den 22. juli angår oss alle og må aldri glemmes.

– Det er AUF som bestemmer hvem som inviteres på markeringen på Utøya, og jeg deltar om de ønsker det, skriver Solberg.

Ap-politiker Tonje Brenna, som selv var på Utøya 22. juli, understreker at det i AUF og Ap er stor misnøye med Erna Solbergs håndtering av Listhaug-utspillet.

– Det er et skille før og etter denne helgen på sett og vis, sier Brenna.

Hun mener statsministeren må ta tydeligere avstand fra Listhaugs utspill.

– Erna har sagt at Listhaug var før tøff, at det var over grensen og et for sterkt angrep. Er det ikke nok?

– Det er et budskap om hat som Sylvi Listhaug fremfører. Hun gjør en veldig spekulativ kobling mellom Ap og terror og hun puster på det samme hatet som Breivik hadde da han tok 77 liv, hevder Brenna.

Solberg: – Det var over grensen

Lørdag avviste Erna Solberg ifølge NTB anmodningen fra Jonas Gahr Støre om å irettesette Listhaug. Hun sa da at Ap måtte se seg i speilet. Solberg har ikke villet svare på om hun mener Listhaug må beklage innlegget, men sier til NRK søndag kveld:

– Jeg mener at dette var for tøft, det var over grensen og det var et for sterkt angrep på Arbeiderpartiet i forhold til innholdet, sier Solberg.

På Facebook skrev hun at hun ville oppfordre «alle politiske ledere til å tenke gjennom språk- og billedbruk, og hva slags motiver man tillegger sine politiske motstandere».

– Formen til Facebook-posten til Sylvi Listhaug var for tøff, og har ført til at retorikken i saken overdøver substansen i den, sa statsminister Erna Solberg til NTB mandag morgen.

Flere Høyre-politikere har vært klarere i ordlaget:

Ber Solberg ta ansvar

Ap-politiker Brenna sier hun vil at Solberg skal ta mer ansvar for «å unngå oppfordring til hat og mistenkeliggjøring».

– Det sto ingenting om 22. juli i den posten til Listhaug?

– Nei, det gjorde det ikke, sier Brenna.

– Hvorfor da så sterke reaksjoner?

– På grunn av den koblingen mellom terror og Ap, den er åpenbar. Fordi den gir krefter til det samme hatet som drepte mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet, svarer Brenna.

