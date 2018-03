ÅSTED: Politiets teknikere på plass inne i garasjeanlegget. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Bjørndal-offer døde av skadene

Mannen som ble skutt på Bjørndal i Oslo natt til mandag, døde i ettermiddag.

– Fornærmede fra skytingen på Bjørndal døde på sykehus i ettermiddag/kveld. Hans nærmeste pårørende er varslet, sier Politiinspektør Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Metlid opplyser at saken nå etterforskes som et drap. Den avdøde er en polsk mann i begynnelsen av 30-årene.

– Det er ingen som er pågrepet i saken. Det pågår en omfattende etterforskning. Denne saken har høy prioritet, sier Metlid.

Metlid forteller at politiet fortsatt ønsker tips i saken. Har du tips, kan du ta kontakt med politiet her .

Avfyrt skudd på Lambertseter

Det var i morgentimene mandag at store politistyrker rykket ut til Seterbråtveien på Bjørndal i Oslo etter at vitner hadde meldt fra om skyting på stedet. En person ble funnet i et garasjeanlegg.

Bare timer før mannen ble funnet skutt i garasjeanlegget, pågrep politiet tre personer i en bil i Oslo sentrum etter at det var avfyrt skudd på Lambertseter. Litt senere mandag ble to nye personer pågrepet. Til sammen fem personer er siktet for grov våpenovertredelse.

Sammenheng

Politiet setter nå de to skyteepisodene i Oslo natt til mandag i sammenheng, og mener de nå står overfor et oppgjør i et kriminelt miljø.

– Vi mener hendelsene som ser ut som en konflikt eller et oppgjør i et kriminelt miljø. Vi har organisert en større innsats nå. Det er ingen grunn til å tro at det er farlig for folk å bevege seg i Oslo, selv om gjerningspersonen ikke er tatt, fortalte Metlid.