KRISE FOR STORTINGET: Michael Tetzschner, her fotografert på Stortingets byggeplass høsten 2016, sier det må komme et tverrpolitisk oppgjør i Stortinget etter byggesaken. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Michael Tetzschner (H): Kaller byggesaken en «stille krise» for Stortinget

Publisert: 07.03.18 13:12 Oppdatert: 07.03.18 13:26

Høyre-veteran Michael Tetzschner frykter at Stortinget svekker sin egen autoritet dersom det ikke kommer et tverrpolitisk oppgjør etter byggesaken. Han advarer mot at det skal gå partiprestisje i saken.

Kritikken kommer etter at Stortinget har delt seg langs partigrensene i synet på om Olemic Thommessen (H) kan fortsette som stortingspresident etter nye overskridelser i Stortingets byggeskandale.

– Det kan ikke være sånn av vi vurderer jobben som er gjort ut fra partipolitisk tilhørighet, sier Tetzschner til VG.

– Om Stortinget skal la partipolitikken påvirke hva vi mener er tilfredsstillende utøvelse av tillitsverv, så svekker vi Stortinget som institusjon, advarer han.

I et innlegg som Aftenposten har publisert onsdag formiddag, skriver Høyre -representanten at Stortinget er i det en «pågående stille krise».

Byggesaken er «beretningen om en bestilt krise, der Stortingets funksjon som bevilgende myndighet reelt er blitt undergravet i alle faser», skriver han..

Tetzschner skriver om hvordan Stortingets kontrollkomité høsten 2016 ble nektet innsyn i dokumentene som presidentskapet og administrasjonen satt med om byggesaken.

«Uviljen mot å dele informasjon med Stortinget (!) var en viktig bakgrunn for at komiteen måtte be om at Riksrevisjonen foretok en gjennomgang av saken», skriver han i Aftenposten-innlegget.

Bjørnetjeneste

Overfor VG utdyper han:

– Hvis partipolitisk lojalitet brukes for å slippe å vurdere arbeidet som er gjort, da gjør vi oss selv en bjørnetjeneste. Det var grunnlaget for å be Riksrevisjonen se på byggeprosjektet. Det skapte en armlengdes avstand til å granske kolleger, og det burde vi fortsette med.

KrF avgjør

Alles øyne er nå rettet mot KrF, som er i tenkeboksen om hvorvidt de fortsatt har tillit til Olemic Thommessen som stortingspresident. Høyre, Frp og Venstre har foreløpig stilt seg på Thommessens side:

VG spurte tirsdag Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder om Høyre vil ta noe initiativ for å bytte ut Thommessen.

«I dag svarer jeg nei på det. Det er ikke noe som er gitt for alltid, vi får se hvordan behandlingen av saken blir», sa Helleland.

Thommessen ble gjenvalgt som president i fjor høst, med stemmene fra Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Michael Tetzschner hadde forfall fra Stortinget og var ikke til stede under denne konstitueringen. Men helt siden høsten 2016 har han vært en ramsalt kritiker av presidentskapets gjennomføring av byggeprosjektet, helt fra starten.

Etterlyser felles holdning

– Bør Thommessen og eventuelt resten av presidentskapet byttes ut nå?

– Jeg tror vi skal ta ting i riktig rekkefølge. Nå er det holdt en redegjørelse på 42 minutter. Den er formelt oversendt finanskomiteen, som kan hente inn ytterligere informasjon. Så må dette tilbake til Stortinget, hvor partiene endelig må gjøre seg opp en mening, sier han.

Tetzschner viser til at kontrollkomiteen i juni i fjor landet en enstemmig innstilling og en sterk kritikk over partigrensene mot presidentskapet for byggeprosjektet:

– Det hadde vært en styrke for Stortinget om vi kan komme ut med en felles holdning om hva som er en akseptabel standard, slik vi klarte i kontrollkomiteen, slik at dette hverken blir dramatisert opp eller bagatellisert ned, sier Oslo-representanten.