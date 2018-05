F-16-fly måtte lande på Gardermoen etter fuglekrasj

Et F-16-fly som tok av fra Kjeller flyplass mandag formiddag måtte på Gardermoen kort tid etter.

Et vitne forteller til Romerikes Blad at hendelsen så ganske dramatisk ut, da den inntraff rundt 50 meter over flystripen.

– Plutselig ble det helt stille. Motorlyden forsvant. Der og da trodde jeg Norge mistet et F16-fly, sier den flyinteresserte Jan Kåre Folstad til avisen.

Han beskriver at flammene sto ut av motoren, men etter hvert klarte å komme seg litt opp og satt kursen mot Gardermoen .

Kommunikasjonssjef i Avinor, Kristian Løksa, bekrefter at det i 10-tiden mandag landet et F-16-fly på Gardermoen etter trøbbel.

– Flyet fikk en fugl i motoren da det tok av på Kjeller. Vi fikk beskjed om at det ba om å få lande, og stilte med helt normal beredskap, som brannbiler og redningsmannskaper klare til å rykke ut. Det hele gikk helt fint, sier Løksa til VG.

Ifølge Forsvarsmateriell inntraff hendelsen under en testtur med flyet.

– Så vidt meg bekjent var det ikke fare for at flyet skulle gå ned, men det var nok hektisk for piloten der en periode. Men testpilotene er trent for dette, sier Asgeir Spange Brekke, kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsmateriell til Romerikes Blad.

