VARMT: Hetebølgen som har bredt seg over landet har ikke tenkt å gi seg med det første. Foto: Stella Bugge, VG

Gladmelding: Varmt så langt vi kan se

Publisert: 29.05.18 20:58 Oppdatert: 29.05.18 21:17

INNENRIKS 2018-05-29T18:58:31Z

Hetebølgen som har herjet i store deler av landet ser ikke ut til å ta slutt med det første. Meteorologen oppfordrer til å finne et sted i skyggen og spise is.

– Det går et værskille i Nordland et sted. I nord er det litt mer ustabilt, men her i sør har det vært fint vær veldig lenge, og det ser egentlig ut til at det skal holde seg så langt prognosene viser, sier statsmeteorolog Marit Berger.

Og det er ikke bare lengst sør i landet at finværet fortsetter. Med unntak av Nord-Norge vil det stort sett bli sol og varmt.

– I Trøndelag og på vestlandet blir det kanskje litt mer nedbør i slutten av uken og begynnelsen av helgen, men også der blir det for det meste varmt, sier Berger.

Prognosene hun sikter til, løper til torsdag 7. juni.

– Det er sånn at jo lenger frem i tid man ser, jo mer usikkert er det, men det ser relativt sikkert ut her i Sør-Norge.

Er det mulig å bruke opp finværet? Meteorologene er uenige

Rekordmåned

Værmessig ser 2018 ut til å bli et spennende år. Allerede på årets første vårdag ble det slått kulderekorder . Det tok riktignok ikke lang tid før varmerekordene ble satt . Og skal vi tro Meteorologisk institutts prognoser, vil det settes enda flere rekorder i mai.

– Værmessig kan mai måned være litt både og. Det kan være sånn det er nå, eller det kan være snø. Men det vi er vitne til nå er rekordhøye middeltemperaturer i Oslo . Det kommer også til å ende med rekordmange dager med over 20 grader i hovedstaden, sier Berger.

Samtidig er det ett varmefenomen som ser ut til å unnslippe oss i denne omgang. Så langt har vi ikke hatt en eneste tropenatt noe sted i landet.

– Meg bekjent har det ikke vært noen tropenetter ennå. Det ser ikke ut til at det skal bli det heller. Temperaturen faller under 20 grader på nattetid.