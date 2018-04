RASER: Forsvarer Ann Turid Bugge går kraftig til angrep på påtalemyndigheten i sin sluttprosedyre torsdag. Her sammen med moren til Angelica. Foto: Frode Hansen/VG

Valdres-forsvarer raser mot aktor: – Jeg har aldri opplevd maken

Publisert: 05.04.18 10:37

GJØVIK (VG) Forsvarer Ann Turid Bugge er rystet over tiltalen mot Angelicas mor, og mener saken er bygget på spekulasjoner. – Jeg har aldri opplevd maken i noen rettssak.

– Dette er en tiltale som er fullstendig juridisk feil, og som har komplisert saken helt unødvendig. Her står vi over en mor som hvert sekund, hvert minutt, hver time, hver dag og hver måned har kjempet for at datteren skal bli frisk, sa hun i sin sluttprosedyre torsdag.

Fakta Dette er saken 13 år gamle Angelica ble funnet død på familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring. Ifølge tiltalen unndro den 46 år gamle moren datteren Angelica (13) fra ordinær skolegang og helsehjelp, og tok henne med til familiens hytte i Beitostølen den 5. oktober 2015. En drøy måned før 13-åringen og moren flyttet opp på familiehytta veide Angelica 41,2 kilo. Da hun døde på nyttårsaften – fire måneder senere – ble vekten fastsatt til 21,7 kilo. 13-åringen hadde en BMI, eller kroppsmasseindeks, på 8,8. Alt under 18,5 i BMI regnes som undervektig. Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i Bærum og Øystre Slidre brøt loven i behandlingen av 13-åringen. Moren er tiltalt for grov omsorgssvikt og grov mishandling av datteren. Strafferammen er 15 års fengsel.

Torsdag er siste rettsdag i den omfattende straffesaken mot moren til Angelica (13), som døde av avmagring på familiehytta på Beitostølen nyttårsaften 2015.

Moren i nødsamtale : «Det er en som har spist for lite»

Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe la onsdag ned påstand om at moren dømmes til fire års fengsel for grov omsorgssvikt og mishandling av datteren. Han mener at saken grenser til forsettlig drap, og at moren bevisst unndro datteren fra livsnødvendig helsehjelp.

– Mye av det som har kommet frem i bevisførselen i retten, er etterpåklokskap. Jeg tror det er umulig å forstå hvordan det er å miste et barn. I tillegg får du skylden for at barnet ditt er død. Jeg har aldri opplevd maken i noen rettssak, fortsetter Bugge.

Angelicas mor følger den siste rettsdagen fra et siderom i Valdres tingrett.

Gir aktor det glatte lag

Statsadvokat Dymbe mente i sin prosedyre at saken grenser opp mot forsettlig drap, fordi moren har vært klar over at datteren var så syk at det var fare for hennes liv.

Forsvareren går kraftig til motmæle mot påstanden, og mener aktoratet har bygget hele saken på spekulasjoner. Hun mener det er lagt frem en rekke bevis som ikke har relevans for saken.

– Jeg trodde jeg skulle bli spart for å høre noe slikt i en norsk domstol, sier Bugge, og fortsetter:

– I sin prosedyre kom aktor med en rekke spekulasjoner, som «her er det nesten drap», «her er det frihetsberøvelse». Dette er noe vi kaller bevistørke. Da tyr påtalemyndigheten til andre ting enn det som er relevant for saken, sier hun.

De sakkyndige har konkludert med at jentas død kunne ha vært unngått om hun hadde fått nødvendig behandling .

Forsvarer Bugge mener at moren var i en dypt fortvilet situasjon over flere år, og hele tiden forsøkte å gjøre det beste for sin syke datteren.

At moren ikke tok kontakt med helsevesenet i perioden da de bodde på familiehytta, skyldes ifølge forsvareren blant annet at 13-åringen truet med å ta livet sitt om dette skjedde.

– Og om barnet ditt tar selvmord, hva gjør du da? Du er i en tvangssituasjon, sier Bugge.

Forsvarer: Nedrig av aktor

Gjennom hovedforhandlingen har det blitt lagt frem en rekke tekstmeldinger mellom mor og Angelica , som i løpet av det siste året før hun døde hadde sendt over 10.000 meldinger dem i mellom.

Påtalemyndigheten har antydet at moren selv har skrevet tekstmeldingene til seg selv fra Angelicas telefon etter at datteren døde.

Aktoratet mener at jenta allerede var død da moren ringte AMK nyttårsaften 2015, og at moren, ifølge aktor, «faket» gjenopplivning .

– Når man beskylder, eller insinuerer, at hun har sendt tekstmeldinger til seg selv, da har hun en personlighet som de sakkyndige ikke har klart å oppdage. Da har hun ikke bare en personlighetsforstyrrelse, men da vil hun være så psykisk syk at hun må utredes, og det er et ansvar som retten må ta innover seg.

Moren har kun avgitt en delvis forklaring i retten, men på grunn av helsemessige årsaker har hun fulgt saken fra et siderom i tingretten.

– Her står vi oppe i en rettssak hvor vi har en mor som ikke kan forsvare seg. Når det i tillegg kommer påstander om at hun skal ha skrevet mange av meldingene selv, det er hårreisende.

Hun mener aktor har brukt mye energi på å skape et negativt bilde av moren, et bilde hun mener ikke stemmer overens med virkeligheten.

– Jeg synes det er nedrig av aktor å opptre på den måten her, sier hun.

De rettspsykatrisk sakkyndige har konkludert med at den tiltalte moren er strafferettslig tilregnelig.