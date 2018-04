EKS. PR-AGENT: Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) er den eneste statsråden med bakgrunn fra PR-byrå i Solberg-regjeringen. Han kommer fra First House, og avløste Sylvi Listhaug som også har bagrunn fra First House-byrået. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

11 politikere i departementene har bakgrunn fra PR-byråer

Publisert: 05.04.18 21:51

11 personer, eller 13 prosent av politisk ledelse i departementene, har bakgrunn fra PR-byråer. Professor Anders Todal Jenssen ved NTNU er bekymret for at topp-politikere oftere blir rekruttert fra en stadig mindre andedam i Oslo-området.

Blant 87 statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i Solberg-regjeringen, er det 10 personer i tillegg til justisminister Tor Mikkel Wara som har bakgrunn som rådgivere og konsulenter fra PR-byråer, viser VGs kartlegging.

De fleste befinner seg under statsråd-nivå, enten som statssekretærer eller rådgivere i departementene, viser departementenes opplysninger om egen ledelses CV-er.

Anders Todal Jenssen lar seg ikke skremme spesielt av det at 11 politikere i regjerings-systemet har akkurat PR-byrå-bakgrunn, men bekymrer seg likevel for at det ofte er en smal og lik yrkesbakgrunn blant politikerne.

– Jeg synes relasjonene mellom PR-bransjen og politikken er en vanskelig sak, innleder Todal Jenssen.

Fakta Disse politikerne har bakgrunn fra PR-byråer *Tor Mikkel Wara (Frp) - Justisminister. *Odd Hoen-Sevje (H) - Politisk rådgiver ved Statsministerens kontor. * Cecilie Brein-Karlsen (Frp) - Statssekretær i Finansdepartementet for finansminister Siv Jensen (Frp). * Marianne Eikvåg Groth (H) - Statssekretær i Finansdepartementet for finansminister Siv Jensen (Frp). * Tom Erlend Skaug (H) - Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet for barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). * Rikke Høystad Sjøberg (H) - Statssekretær i Kunnskapsdepartementet for kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). *Maria Göthner (H) - Politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet for kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). * Saliba Andreas Korkunc (H) - Politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet for helseminister Bent Høie (H). *Jenny Clemet von Tetzschner (H) - Politisk rådgiver i Utenriksdepartementet for utviklingsminister Nikolai Astrup (H). * Marit Vea (V) - Politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet for klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). * Rikke Høystad Sjøberg (H) - Politisk rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet for arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Han påpeker at det har vært en vekst i både tallet på PR-byråer og PR-konsulenter, og at folk med erfaring og kunnskap fra politikken er attraktive i denne bransjen.

Likevel synes han det er andelen PR-agenter som nå hentes andre veien - til politikken, som er mer problematisk.

– Andelen er blitt såpass høy, at man kan diskutere om det er sunt. Jeg ser at bakgrunnen til mange politikere i stor grad er politikk, sier han.

– Det betyr at det er en mindre andel politikere som rekrutteres utenfra politikken eller beslektede områder som PR- og informasjonsarbeid, sier NTNU-professoren som i årevis har forsket på valg og norsk politikk.

Mener politikerne har for lik bakgrunn

Han registrerer at noen politikere gjerne tar et «hvileskjær» fra politikk en periode i en tankesmie eller en organisasjon.

– Men til slutt blir det stadig mindre spredning i politikernes yrkesbakgrunn. Jeg frykter at det meste av rekrutteringen skjer fra en andedam i Osloområdet, formulerer Todal Jenssen.

En av de 11 som har bakgrunn fra PR er statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Barne- og likestillingsdepartementet. Han skriver i en epost til VG at han jobbet i JKL for snart 10 år siden, og etter dette har hat fire andre arbeidsgivere før han ble statssekretær.

- I JKL jobbet jeg med rådgivning innenfor blant annet mediehåndtering, myndighetskontakt og krisetrening/-beredskap. Arbeidsforholdet ligger langt tilbake i tid, og har ikke skapt habilitetsutfordringer, skriver han.

Han mener det er grunn til å frykte en form for ekkokamre der folk som snakker det samme språket, har den samme utdanningen og den samme erfaringsbakgrunnen - finner sammen.

– Jeg ønsker meg en større sosial spredning blant politikerne, med flere fra flere yrkesgrupper, sier Jensen som også har lagt merke til at en del landsdeler og distrikter ikke er representert i regjeringssystemet.

De 11 politikerne i departementene som har bakgrunn fra PR-byråer er: Tor Mikkel Wara (Frp), Odd Hoen-Sevje (H), Cecilie Brein-Karlsen (Frp), Marianne Eikvåg Groth (H), Tom Erlend Skaug (H), Rikke Høystad Sjøberg (H), Maria Göthner (H), Saliba Andreas Korkunc (H), Jenny Clemet von Tetzschner (H), Marit Vea (V) og Rikke Høystad Sjøberg (H).

– En uting

Tidligere statsråd og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil gå foran som en bjellesau dersom han enda en gang kommer i regjering. Etter at det ble kjent at Tor Mikkel Wara ble justisminister, uttalte han til VG:

– Det er en uting at regjeringsmedlemmer og andre i regjeringssystemet blir rekruttert fra PR-byråene.

– For egen del har jeg sagt at så lenge jeg leder Sp er det uaktuelt at en regjering der vi er med skal hente folk fra PR-byråer. Det representerer en for stor interessekonflikt, legger Vedum til.

Han sier han ser med bekymring på andelen fra PR-byråer i regjeringen nå.

– Jeg mener ikke at det er noe galt med en person som har jobbet i et kommunikasjonsbyrå, men jeg synes dette er en veldig negativ utvikling. Hele poenget med et kommunikasjonsbyrå er at du kan betales penger for å fremme en mening, og politikk er i bunn og grunn verdikamp og interessekamp, sier Vedum.

– Det viktigste er flinke politikere

Statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor, skriver i en epost til VG at regjeringen har rekruttert folk til regjeringsapparatet med ulik bakgrunn, og at enkelte av statssekretærene og rådgiverne har i deler av sin yrkeskarriere jobbet med konsulentvirksomhet.

– Det viktigste er at regjeringsapparatet har flinke politikere som kan bidra til at regjeringen når sine mål om en bedre skole, kortere sykehuskøer og fortgang i arbeidet med å bygge vei og jernbane, skriver han og fortsetter:

– Jeg gjør oppmerksom på at flere av navnene som VG nevner ble rekruttert til regjeringsapparatet fra andre jobber enn PR. Flere på listen har korte opphold i byrå, men årelange arbeidsforhold hos andre arbeidsgivere før de ble en del av politisk ledelse i et departement.