KRITISK: Ivar Odnes (Sp) krever svar fra samferdselsministeren. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Opposisjonen raser etter utsettelse av togutbyggingen

Publisert: 10.04.18 03:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-10T01:03:51Z

Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV mener samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen har holdt dem for narr, når Jernbanedirektoratet nå vil utsette togutbyggingen på Østlandet i flere år.

– Her er det mange som har blitt holdt for narr. Dette er helt uholdbart. Folk har ventet og ventet, og nå får vi beskjed om at hele jernbanesatsingen bare var en bløff, sier Arne Nævra (SV) i transportkomiteen på Stortinget.

Mandag ble det kjent at Jernbanedirektoratet vil følge anbefalingene til Bane Nor om å utsette Intercity-utbyggingen på Østlandet med flere år.

Det betyr at pendlerne på Østlandet, som ble lovet dobbeltspor innen 2024, må smøre seg med tålmodighet.

– Det som er overraskende er at planene som direktoratet gikk inn for plutselig blir fremstilt som helt irrasjonelle bare et snaut år etterpå, sier Sps transportpolitiske talsperson Ivar Odnes.

Også Arbeiderpartiet reagerer kraftig:

– Jeg må innrømme at jeg aldri hadde trodd at vi skulle komme i denne situasjonen, sier Sverre Myrli.

– Stortinget villedet

Ifølge Stortingets vedtak skulle både Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss få raskere togforbindelse til Oslo innen 2024.

Bane Nor har imidlertid kalt tidsplanen som politikerne la opp til for «irrasjonell», og dyr.

– Det er under ett år siden denne planen ble behandlet, og fire måneder siden siste statsbudsjett, og vi har ikke hørt et pip om dette før nå, sier Nævra.

Bane Nor mener blant annet at tidsplanen vil legge press på anleggsmarkedet, og at det vil bli buss for tog på mange strekninger samtidig.

– Det er rart at denne informasjonen ikke forelå i juni i fjor. Vi hørte ingenting om dette hverken i valgkampen eller da Nasjonal Transportplan ble vedtatt, sier Myrli.

– Jeg lurer på om de rett og slett har villedet Stortinget da de gjorde sitt vedtak i juni i fjor, sier Senterpartiets Ivar Odnes.

Nå mener SV at samferdselsministeren må omprioritere:

– Jeg tror faktisk ikke at samferdselsministeren har hatt kontroll. Det kan virke som det ikke var penger til den store satsingen hans likevel, og da må han ta fra det han kanskje elsker aller mest: De store motorveisprosjektene, sier Nævra.

Avviser kritikken

Tirsdag er samferdselsministeren kalt inn på teppet, og må komme med en redegjørelse i Stortinget.

Solvik-Olsen avviser kritikken fra opposisjonspartiene.

– Vi har ikke holdt noen for narr. Vi har lagt frem en Nasjonal Transportplan som har en kraftig satsing på jernbane, langt mer enn det opposisjonspartiene noen gang har prestert, sier han.

Ministeren sier at han skulle ønske at de hadde den kunnskapen som de nå har fått på et tidligere tidspunkt, men han finner seg ikke i beskyldningene om å ha villedet Stortinget.

– Dersom de påstår at vi har villedet noen, må de også kunne fremlegge bevis på at vi hadde informasjon som vi holdt tilbake, sier han.

– Det virker ikke som disse partiene har tatt innover seg hva slags anbefalinger dette dreier seg om. Vi må håndtere den informasjonen som kommer selv om det kan være ubehagelig. Det er bedre å få avdekket dette nå, enn etter at spaden er satt i jorda.