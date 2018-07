TOK FYR: Her er røykvarsleren fra Clas Ohlson, som lørdag røykla annenetasjen på småbruket til Guro Strande Osnes i Valdres. Foto: PRIVAT

Stopper salg av batteri etter at røykvarsler tok fyr

Publisert: 16.07.18 19:38

INNENRIKS 2018-07-16T17:38:10Z

Da brannalarmen gikk hos Guro Strande Osnes, var det fordi røykvarsleren hadde antent. Nå oppfordres forbrukere til å sjekke batteriet i røykvarsleren.

– Heldigvis var vi hjemme da det skjedde, sier Guro Strande Osnes.

Hun satt utenfor familiens småbruk i Valdres da hun hørte at røykvarsleren begynte å ule, lørdag formiddag. Raskt løp hun inn for å finne årsaken. Da hun kom opp i andre etasje, møtte hun en sky av grå røyk. Det luktet sterkt av smeltet plast.

– Der satt sønnen min med hodetelefoner på. Da vi skjønte at det var røykvarsleren som var årsaken, var det så vidt vi kunne ta i batteriet – det var kokvarmt. Det tok kun halvannet minutt fra den begynte å pipe, til den var ute. Så hadde den stått lengre, kunne det tatt godt fyr i taket, forteller Strande Osnes.

Røykvarsleren ble installert for to år siden. Den ble kjøpt på Clas Ohlson , mens batteriet var fra Nille.

– Jeg vet jo ikke om det var røykvarsleren eller batteriet, eller om det skyldtes en reaksjon mellom de to. Men det hadde jo ikke hjulpet hvis vi var ute og badet eller fisket. Når plast begynner å smelte, tar det ikke lang tid før det tar fyr, sier hun.

Se svaret fra Clas Ohlson og Nille nederst i saken.

Overopphetede batterier: kjent problem

Direktoratet for byggkvalitet driver tilsyn med at røykvarslere som selges på det norske markedet oppfyller forskriftene i den såkalte byggevareforordningen.

Avdelingsdirektør Janneke Solem forteller imidlertid at de kjenner til tilfeller hvor det har oppstått varme- eller røykutvikling i batteriet, eller at det har kortsluttet, fordi det er satt inn feil. Direktoratet jobber nå for at instruksjonene skal bli klarere.

– Det er spesielt en type røykvarsler hvor det er lett å gjøre feil når man setter inn batteriet. Direktoratet har bedt om at bestemmelsene for merking av batteriet blir bedre slik at forbrukeren unngår å sette inn batteriet feil. Men det er forbrukerens ansvar å passe på at røykvarsleren blir brukt på korrekt måte, og vi oppfordrer derfor til å være oppmerksom, sier Solem.

– Glad ingen kom til skade

VG har vært i kontakt med Nille, hvor batteriet ble kjøpt.

– Vi har sjekket våre registre og ser at det har vært et annet tilfelle med det samme batteriet. Selv om vi ikke kan fastslå at det er batteriet som er problemet, vil vi i henhold til våre rutiner nå stoppe salget inntil vi får klarhet i saken, sier Ivar Borgen, HR-direktør i Nille.

Strande Osnes tok lørdag kontakt med kundeservice hos Clas Ohlson.

– Først og fremst ønsker vi å beklage opplevelsen vår kunde har hatt med Deltronic-varsleren hun har kjøpt hos oss. Vi er veldig glade for at ingen kom til skade, sier kommunikasjonsrådgiver i Clas Ohlson, Camilla Tully.

Videre sier hun at det er snakk om en kjent merkevare med godkjennelse fra DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – som selges av flere aktører, blant annet forsikringsselskaper.

– Den gikk ut av vårt sortiment i 2016, sier Tully, og legger til at de har registrert veldig få reklamasjoner på denne varsleren.

– Selv med omfattende sertifiseringsordninger og kvalitetstester opplever vi dessverre feil fra tid til annen. Vi håper kunden vil ta kontakt med oss og gjerne levere inn varsleren slik at vi får opprettet reklamasjonssak, sier Tully.

Livsviktig med røykvarsler

Lars Magne Hovtun, informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat, sier at de kjenner til at det har vært et par eksempler på at det har tatt fyr i røykvarslere.

– Men jeg har ikke inntrykk av at dette er et stort problem, eller at dette er noe som har forårsaket store skader. Det er en ugrei følelse når verktøyet som skal beskytte deg mot brann, er det som forårsaker brann, men for all del, folk må ikke slutte å bruke røykvarsler, sier Hovtun.

– Det er vesentlig farligere å la være å bruke røykvarsler, enn det er risiko for at den skal begynne å brenne selv, sier Hovtun.