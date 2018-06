POLITIADVOKAT: Christian Stenberg jobber i Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt. Foto: Krister Sørbø

To korrupsjonssiktet etter ransakinger i flyttebransjen

26.06.18

INNENRIKS 2018-06-26T18:26:34Z

To personer er siktet for korrupsjon etter at en prosjektleder i en av de største aktørene i flyttebransjen skal ha mottatt fordeler for at en underleverandør skulle få oppdrag.

– I forbindelse med etterforskningen av et selskap i flytte- og transportbransjen gjorde vi funn i regnskapsmaterialet og i e-poster som gjør at politiet mistenker korrupsjon, sier politiadvokat Christian Stenberg til VG.

Han ønsker ikke å kommentere hvilket selskap det er snakk om.

– Vi mistenker at en prosjektleder hos en stor oppdragsgiver som har klart å tilta seg noen fordeler, og det ser ut som at det har vært fordi selskapet skulle få oppdrag, sier Stenberg.

Etter det VG kjenner til er den nevnte oppdragsgiveren en av de største aktørene innen flyttetjenester for bedrifter. Selskapet har hatt en rekke oppdrag både for det offentlige og større aktører i det private næringslivet.

– Foreløpig ser det ut til at det ikke er foretaksrelatert, men gjort av en enkeltperson for egen vinning, sier Stenberg.

Aksjonerte

Stenberg bekrefter at politiet gikk til aksjon i saken i onsdag i forrige uke.

– Vi har ransaket på tre adresser og pågrepet to personer som er siktet for korrupsjon.

De to har ikke vært fremstilt for varetektsfengsling.

Advokat Tom H. Glosimot forsvarer den siktede prosjektlederen. Han sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han har erkjent deler av de faktisk forhold, men mener at dette ikke har noe med korrupsjon å gjøre, sier Glosimot til VG.

Politiet mistenker at prosjektlederen har fått fordeler for at underleverandøren skulle få oppdrag.

– Dette er et privat selskap hvor policyen har vært at oppdrag tildeles egne medarbeidere dersom de har kapasitet, og det andre selskapet dersom de ikke har det. Her har ikke de egne medarbeiderne hatt kapasitet. Dessuten er det helt sentralt at det her ikke er snakk om noen utilbørlig fordel, sier Glosimot.

– Uriktige fakturaer

Etter det VG kjenner til har mannen som er styreleder og administrerende direktør hos underleverandøren vært siktet av politiet i lengre tid i forbindelse med at underleverandøren og deres underleverandører har vært under etterforskning av Felles enhet for etterretning og etterforskning i to år. Politiet har som ledd i denne etterforskningen siktet flere personer for heleri eller hvitvasking.

– I juli 2016 mottok vi en anmeldelse fra Enheten for finansiell etterretning i Økokrim om mistenkelig bankoverføringer fra ett av de involverte selskapene, sier politiadvokat Kristine Olsen til VG.

– Vi mener det er uriktige fakturaer i regnskapene til ett av selskapene og mener de kan være brukt til å skjule enten bruk av ulovlig arbeidskraft eller unndragelse av skatter og avgifter.

Politiet har sikret millionverdier

Ifølge eiendomsregisteret har politiet gått til retten og fått en såkalt beslutning om hefte i verdier for 57 millioner kroner som underleverandør-sjefen besitter.

– Gjennom beslag og hefte har vi sikret verdier hos flere av de involverte. Det er snakk om verdier for noen titalls millioner, sier Olsen.

Politiadvokaten opplyser at selskapet mottar større oppdrag som de dels utfører selv, dels gir videre til underleverandører.

Forsvarer for underleverandør-sjefen, advokat Bernt Heiberg, sier til VG at hans klient bestrider politiets oppfatning av saken.

Av hensyn til at etterforskningen ennå er i en innledende fase ønsker ikke Heiberg å oppgi hvordan hans klient stiller seg til korrupsjonssiktelsen, men også her bestrider den siktede politiet oppfatning av saken.

– Min klient bestrider at det foreligger noen sammenheng mellom fordeler som er gitt og oppdrag som har blitt tildelt.

Administrerende direktør i selskapet der prosjektlederen er ansatt opplyser til VG at de ikke ønsker å kommentere saken.