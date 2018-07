SIKTEDES BOPEL: En mann i 60-årene, bosatt i Oppland, er av Gjøvik tingrett varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. Mannen er siktet for tvang og trusler. Foto: Fredrik Hagen

Skal ha blitt holdt fanget i to år: Siktede hevder han ga mannen hjelp og husly

Publisert: 04.07.18 21:10

INNENRIKS 2018-07-04T19:10:01Z

OPPLAND (VG) Mannen i 60-årene, som er siktet for tvang og trusler mot en mann i 40-årene, hevder han kun har hjulpet en person som har vært i en vanskelig situasjon.

Oppland Arbeiderblad publiserte tidligere onsdag en artikkel der en familiekontakt hevder at 40-åringen har vært holdt fanget i to år.

– På et tidspunkt ble han kastet ut av sin bolig. Da ga min klient mannen husly, i form av en leilighet som ligger i huset hans. Mannen har hatt egen nøkkel og mulighet til å bevege seg fritt, sier Magnhild Claudius til VG.

Claudius er advokatfullmektig hos advokat Arnor Ilstad, som er oppnevnt som forsvarer for siktede.

Til OA sier familiekontakten blant annet at fornærmede skal ha blitt manipulert til å tro at familie og venner ikke vil ha noe med ham å gjøre.

Claudius forteller at siktede stiller seg uforstående til de beskrivelsene som er gitt av familiekontakten.

– Han synes det er hårreisende. Han forteller at mannen har vært i konflikt med sin egen familie. Han forteller at han hjalp mannen, og er sjokkert over at det er dette han får igjen for nettopp det, skriver Claudius.

Hun sier videre at klienten har det svært tungt og at han bedyrer sin uskyld med tanke på tvangs- og trusselsiktelsen.

Utelukker ikke flere fornærmede

Politiadvokat Ingveig Nøkleby i Innlandet politidistrikt forteller til VG at de nå jobber ut fra en teori om mulig flere fornærmede i saken.

– Det er noe vi etterforsker, om det er flere fornærmede og eventuelt om det tidligere har vært noen fornærmede. Det handler om å få oversikt over saken, sier politiadvokat.

Hun forteller også at politiet vil gjennomføre en rekke vitneavhør.

– Det er ulike bevismateriale, og vi innhenter de vi mener er relevante for saken. I denne saken er det omfattende bevis som vil bli innhentet, forteller Nøkleby.

Mannen i 60-årene er siktet for tvang og trusler, og Nøkleby opplyser at politiet kontinuerlig vurderer en endring eller utvidelse av siktelsen.

– Sånn saken står nå, så vil det med stor sannsynlighet bli en endring i siktelsen, men hva det vil si kan jeg ikke gå i detalj på nå. Eller om det vil være til siktedes fordel eller ulempe. Det er altfor tidlig å si, forteller hun.

Noe av det politiet særlig forsøker å få klarhet i, er nøyaktig hvor lenge det de mener er et straffbart forhold har pågått.

– Både fornærmede og siktede er avhørt om hva som har skjedd og hvor lenge. Det er nok ikke snakk om dager, snarere måneder og år. Vi har ingen opplysninger i saken om at fornærmede har vært låst inne på noen måte. Dette dreier seg om andre former for tvang, sier politiadvokaten til NTB.

Nabo: – Sjokkerende

Én nabo forteller VG at han så mannen i 60-årene bli pågrepet på lørdag.

– Det er veldig ekkelt at noe sånt kan ha skjedd her, sier naboen.

Naboen forteller at vedkommende så en mann i 40-årene jevnlig klippe plenen hos den siktede mannen i 60-årene.

– Jeg har reagert flere ganger på klippingen. Mannen som klippet gresset var tynn, hengslete og så rett og slett syk ut. Han holdt alltid blikket festet ned i bakken, og så aldri opp, sier naboen.

En annen nabo forteller VG at den siktede mannen har bodd i det samme huset i flere tiår.

– Jeg kjenner hele familien, og vi har vært hos dem flere ganger opp gjennom årene. Jeg synes dette er trist for alle sammen, sier naboen.

En nabo rundt bostedsadressen til den siktede mannen forteller at mannen i 60-årene stort sett holdt seg for seg selv.

– For oss er det ingenting som skulle tilsi at det kan ha skjedd noe her. Han har bodd der i lang tid, og det har i det hele tatt vært lite trafikk inn og ut av huset. Det er sjokkerende at det skal ha skjedd her, sier naboen.

Politiet ønsker imidlertid ikke å svare på hvor mannen i 40-årene angivelig skal ha blitt holdt mot sin vilje.

Gjorde undersøkelser på fritidseiendom

I tillegg til boligen sin, eier den siktede mannen i 60-årene en fritidsbolig en kort kjøretur unna. Etter det Oppland Arbeiderblad kjenner til skal mannen også eie flere leiligheter han leier ut. Ifølge en av avisens kilder har han også hatt et samarbeid med kommunen om utleie.

Den aktuelle kommunen kunne onsdag hverken avkrefte eller bekrefte disse opplysningene.

Fritidsboligen bærer, ifølge VGs reporter på stedet, preg av å være i dårlig stand. Naboer VG snakker med forteller at politiet var på adressen i helgen og gjorde åstedsundersøkelser. De forteller at de sjeldent så mannen på eiendommen.

– Jeg har ikke sett noe annet enn en kassebil som har kommet og gått noen ganger, sier én nabo.

En annen nabo forteller VG at det eneste tegnet til liv rundt hytta var at gresset ble klippet noen ganger i året.

– Jeg har aldri sett mannen, sier han.