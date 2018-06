Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Senterpartiet vil utrydde villsvinet i Norge

NTB

Publisert: 23.06.18 09:55

Senterpartiet krever at det blir satt i gang organisert jakt på villsvin for å få utryddet arten her i landet.

– Vi krever at det iverksettes en utryddingsplan, slik at vi får skutt alle villsvin som er i Norge og forhindret at de sprer seg videre, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl til NRK .

En rapport slår fast at det er rundt 1.000 villsvin i Norge, og antallet kan øke til mellom 40.000 og 100.000 på få år dersom ikke noe blir gjort.

Dyra kan gjøre stor skade på åkre, ifølge Mehl, som også viser til fare for sykdomssmitte mellom villsvin og tamsvin, samt mennesker. Dyret er erklært uønsket i norsk fauna og kan fritt jaktes i dag. Det er likevel ikke nok, mener Sp-representanten.

– Vi krever at det iverksettes organisert jakt, slik at man har en plan for hvordan man kan ta ut alle svina og at det ikke blir et vilkårlig uttak når et villsvin blir oppdaget.