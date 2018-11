Krever 18 års fengsel for drapet på Janne Jemtland

HAMAR (VG) Statsadvokat Iris Storås krever at Svein Jemtland (47) blir dømt til 18 års fengsel for å ha drept sin kone Janne (36).

Publisert: 27.11.18 11:19 Oppdatert: 27.11.18 12:32

Storås mener det ikke finnes formildende omstendigheter i saken.

– Drapet fremstår som en ren henrettelse. Det støtter opp om en kald og kalkulert drapsmann. En mann som umiddelbart setter i gang med å skjule spor, som setter i gang en jakt på alibi, sa aktor Storås under sin prosedyre i Hedmarken tingrett tirsdag.

Jemtland forholdt seg rolig da hun la ned sin påstand om at han skal idømmes 18 års fengsel for å ha skutt sin kone Janne Jemtland utenfor trappen ved deres felles hjem natt til 29. desember i fjor. Selv har Jemtland hevdet at skuddet gikk av som følge av et uhell .

Aktor mener drapet er begått under særdeles skjerpende omstendigheter.

– Etter vår vurdering kan retten trygt legge til grunn at Svein Jemtland skjøt sin kone denne natten, og at hans handlinger deretter er for å dekke over denne handlingen.

Forsvarerne Ida Andenæs og Christian Flemmen Johansen ønsker ikke å kommentere påstanden før de er ferdige med sin prosedyre.

– Fremstår som en henrettelse

Strafferammen for forsettlig drap er på mellom 8 og 21 års fengsel. Strafferammen for ordinære drap bør ifølge Storås ikke settes mindre enn 12 års fengsel, men kan øke om det foreligger særlige skjerpende omstendigheter.

– Et dødelig skudd i panna er etter min vurdering en handling som er særlig skjerpende. Skuddet viser styrken i tiltaltes forsett. Handlingen fremstår som en ren henrettelse.

Hun påpeker at handlingen ble begått i tobarnsmorens hjem, mens ekteparets eldste sønn lå våken på sitt soverom.

– Det har vært en ubeskrivelig påkjenning for gutt.

Hun trekker også frem hvordan to gutter i praksis har mistet begge sine nærmeste omsorgspersoner, hvordan Janne Jemtland ble behandlet etter sin død og hvordan ektemannen har slettet spor og i ettertid opptrådt som om ingenting har skjedd.

– Det vil være en betydelig tilleggsbelastning å ikke vite om en person er død. Vi har hørt om sønnenes bekymring de 14 dagene de ikke visste hvor mamma var.

Aktor mener det er lite i Svein Jemtlands forklaring og væremåte i retten som viser forståelse for situasjonen han har satt sønnene sine i.

Mener han ikke er troverdig

Aktor trekker også fram Jemtlands forklaring som skjerpende for straffeutmålingen, og mener at han har tiet om sentrale deler av hendelsesforløpet både i avhør og i retten.

Sønn om smellet : – Hørtes ut som om noen ble skutt

Storås er tydelig på at Svein Jemtland har gjort det han har kunnet for å fjerne spor. Han har vasket våpenet, ødelagt Jannes mobil og kastet blodspor. Likevel mener Jemtland at han har kjørt rundt med Janne i bagasjerommet over lengre tid.

– Det er for meg helt utenkelig at du velger å fjerne alle spor, men ikke det mest sentrale: Liket.

Aktor betviler spesielt det ektemannen har forklart om at Janne skal ha truet han med pistolen drapsnatten.

Hun mener det er rart at Janne Jemtland skal ha oppbevart et skarpladd våpen i nattbordskuffen, ha tatt det frem fordi hun vil ha ham ut, og at han likevel venter til de har gått ned trappen og ut på trappen før han gjør noe for å avvæpne kona.

– Det er en forklaring som etter min vurdering langt på vei legger skylden over på Janne Jemtland.

Hun legger til:

– Det er grunn til å spørre seg: Hva annet er det Svein Jemtland er taus om? Hva annet er det han ikke har forklart seg om? Svein Jemtland har valgt å tie. Vi må akseptere at det er svar vi ikke vil få.

Krever 750.000 i erstatning

Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen mener at sønnen som var hjemme drapsnatten har krav på 450.000 kroner i erstatning. Den yngste sønnen har krav på 300.000 kroner i erstatning.

Hun mener det finnes få sammenlignbare saker.

– Det er ikke en ukjent mann som er drapsmannen, men din egen far. Særdeles skjerpende i denne saken er at han løy og skapte forventninger om at mor snart kom tilbake når han visste at hun var død.