LUNSJEGLEDE: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik nyter sin hval. Foto: Andrea Gjestvang

Hvalkamp om din middag

INNENRIKS 2018-11-15T10:20:28Z

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) vil bruke en halv million kroner til markedsføring – for å få deg til å spise mer hval. Motstanderne ber deg droppe hval på middagsbordet.

– Vi gir en halv million kroner i støtte til markedsføring av norsk hvalkjøtt: Det er utmerket kjøtt, som er sunt og godt og som vi har godt av å spise mer av, sier Nesvik.

Han sier hval- og selmotstanden som Paul Watson og Brigitte Bardot har frontet, har liten klangbunn i Norge.

– Jeg opplever at aksjoner fra franske skuespillere og andre hører fortiden til. Det er i dag skjedd så mye med fangstmetoder og våpen, at jakten er bærekraftig og forsvarlig. Hval kan du ikke snakke med, men spise, sier Nesvik.

– Dessuten, sier han:

– Vågehvalen er ikke truet, snarere tvert imot. I norske farvann er det så mange som 100 000 vågehval. I år er det bare fangstet 454 vågehvaler. Det burde vært flere.

– Sps Ola Borten Moe vil ha økte kvoter på hval og sel?

– Jeg synes også at det er stort potensial i gi kloden mer mat og at det er fullt mulig å fangste mer. Men foreløpig er utfordringen å få de få fiskerne som er igjen, til å ta flere vågehval. De har altså bare skutt 454 i år og der er langt unna kvoten på 1278.

– Tranen er borte

Han sier det for tre år siden var 20 norske hvalbåter som deltok i fiske. I dag er antallet nede i 11 båter.

– Du frykter at hele fangsten vil dø ut?

– Vi ser en negativ utvikling og ønsker å bidra til bedre markedsføring, slik at folk oppdager at hvalkjøtt faktisk er veldig godt.

Han sier det er mange utfordringer – og at en av de er myten om at hvalkjøtt smaker tran.

– Herregud, det gjorde det før: Jeg husker hvordan vi fikk hvalkjøtt i hus og jeg nektet å spise, på grunn av transmaken.

– Men i dag er det moderne fangst, hvor kjøttet raskt kjøles og fryses ned, slik at tranutforingen er borte. I tillegg er det bare deler av kjøttet som nå er til salgs, og det i all hovedsak det beste kjøttet på hvalen, som bidrar til å fjerne tranproblemet.

Norge og Japan

Vi sitter på Fiskeriet i Oslo, en kombinert fiskebutikk og restaurant. Tid for lunsj.

– Jeg kan bekrefte det med tranen. Det er ikke noe problem lenger, sier butikksjef Jesper Brandstorp.

– Hvalbiff har vi bare under sesongen fra juni til august. Derfor får dere i dag tørket hvalkjøtt, sier han og serverer oss hvalgarpaccio, i tynne skiver.

– Nydelig, sier fiskeriministeren og hugger innpå.

Han sier det er to markeder til norsk hval.

– Det er Norge og Japan, hvor stort sett all eksporten går til. Pengene vi ønsker å bruke på markedsføring, skal rette seg mot det norske markedet: Forbrukerne må vite hvor de får tak i hval, hvordan de tilbereder den og at kjøttet faktisk er en delikatesse.

– Hvorfor trenger vi fangst på et så omstridt pattedyr?

– All norsk hvalfangst er bærekraftig, og strengt regulert. Norge er ett av få land som driver kommersiell hvalfangst og det skjer under trygge forhold.

– Dropp det

Leder i NOAH, organisasjon for dyrs rettigheter, Siri Martinsen, sier det er feil pengebruk.

– Det er ikke i tidsånden i verden å øke uttaket av ville dyr. Norge er på kollisjonskurs med de fleste andre land, som forbyr hvalfangst. Regjeringen burde heller bruke pengene på å få folk til å spise mer grønt.

– Jeg gror også at folk flest i Norge ikke vil spise hval. Mitt råd er: Ikke hør på Nesvik: Dropp hval. Han kan si at det er bedre fangstmetoder, men det er slik at tyve prosent av hvalen som blir skutt, lider betydelig før de dør, hevder hun.