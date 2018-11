Ropstad etter KrF-avsløringen: – Har sikkert ikke gjort alt rett

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier det var Knut Arild Hareide som ba ham ta et møte med Erna Solberg, men erkjenner samtidig at han kan ha gjort feil i kampen om KrF-makten.

På vei inn til et forhandlingsmøte om statsbudsjettet for 2019 med Høyre, Frp og Venstre, sier Ropstad til VG han har god samvittighet for de grepene han tok for å vinne retningsvalget i partiet, og avviser at han har opptrådt illojalt mot Knut Arild Hareide.

– Nei, det har jeg ikke. Det har vært en krevende situasjon for partiet, også for meg personlig. Jeg var oppriktig usikker på hvordan jeg skulle håndtere situasjonen, sier Ropstad.

VG avslørte mandag hvordan Ropstad begynte å bruke argumentet om at det ville være mulig å endre abortloven dersom man gikk inn i et samarbeid med dagens regjering, etter et hemmelig møte med statsminister Erna Solberg og resten av Høyre-ledelsen 11. oktober.

Det vakte sterke reaksjoner innad i KrF at han brøt interne, vedtatte spilleregler om ikke å blande inn andre partier i kampen om veivalge

Flere fylkesledere i KrF krever nå et oppvaskmøte etter avsløringene.

– Hvordan vurderer du din egen innsats?

– Jeg har gjort så godt jeg kan for å fronte KrFs politikk, og det jeg er stolt over og det som gjør at jeg er en KrF-er. Jeg tror de som har fulgt mitt engasjement gjennom de 15–20 siste årene kjenner igjen det jeg har løftet også i tidligere sammenhenger. Så har jeg sikkert ikke gjort alt rett. Det tror jeg ingen ville klart, men jeg er veldig stolt og har god samvittighet for det jeg har gjort, sier Ropstad.











Like før møtte Ropstad også andre medier utenfor møterommet til KrFs stortingsgruppe. Der påsto han at det ikke var ham selv eller Erna Solberg som tok initiativ til det nå omtalte møtet på Statsministerens kontor 11. oktober.

Isteden mener Ropstad det var Hareide som ba ham ta møtet.

– Partilederen var veldig godt informert og han ba oss ta et møte, sa Ropstad.

På vei ut av det samme møtet sa Hareide dette om møtet:

– Jeg har full tillit til Kjell Ingolf. Jeg var godt informert om møtet med Erna Solberg. Jeg synes han har opptrådt ryddig, sier Hareide til pressen etter et møte med partiets stortingsgruppe mandag.

På spørsmål om han vil kalle inn til ekstraordinært landsstyremøte, slik enkelte i KrFs sentralstyre har bedt om , svarer Hareide:

– Det skal vi diskutere. Jeg har sett at noen har bedt om det.