Ektepar dømt til å klippe hekken

NTB

Publisert: 02.03.18 06:04

Et ektepar dømmes til å beskjære hekken og betale 316.381 i sakskostnader etter en betent nabostrid på Holmenkollen i Oslo.

Det er Oslo tingrett som har avsagt dom i den spesielle saken, melder NRK .

Bakgrunnen for at striden havnet i retten var at et par saksøkte naboene sine for å ikke ha beskåret en fem meter høy tujahekk. De mente hekken kastet skygge og var et fremmedelement. I tingretten har de nå fått medhold, og retten har bestemt at hekken må beskjæres.

I sin påstand mente det saksøkte paret at det ikke var mulig å beskjære hekken uten å ødelegge den, og at den må anses som grensehekk, slik at kravet om hvor høy den kan være måtte fravikes. Det var ikke retten enig i.

Paret som eide hekken, gikk også til motsøksmål mot naboene, men tapte også dette.