HEDERSMANN: Biskop Øygård brukte talen til å støtte Frode Berg. Foto: Astrid Thue Hanssen

Biskop i tale: – Jeg kjenner Frode Berg som en hedersmann

Publisert: 01.02.18 21:26

INNENRIKS 2018-02-01T20:26:20Z

Biskop Olav Øygård brukte sin årstale til å støtte spionanklagende Frode Berg. Nå sender han sin prost for å møte Bergs støttegruppe i Kirkenes.

– Det er en fortvilet situasjon for han og hans familie, men også for oss som kirke: Vår lokale kirkeleder i grensemenigheten er arrestert i Russland . Jeg kjenner Frode Berg som en hedersmann, men kan selvsagt ikke ta direkte stilling til saken mot ham.

Det sa biskop Øygård da han holdt sin årstale i Tromsø domkirke 14. januar. Øygård er biskop i Nord-Hålogaland bispedømme.

Berg ble i desember arrestert og anklaget for spionasje av russisk sikkerhetspoliti. Myndighetene i landet mener han har bidratt til spionasje mot den russiske marinen.

Invitert til møte

Øygård har i likhet med andre deler av kirken mottatt et brev fra Bergs støttespillere i Kirkenes med invitasjon til et møte 2. februar. I brevet ber de om at den norske kirkes bistand for å «løfte denne saken politisk».

Øygård kan ikke dra selv, men sender sin prost Egil Lønmo.

– Jeg synes det er et flott initiativ fra Kirkenes og det er veldig fint med det store engasjementet for å støtte Frode og hans familie, sier Øygård.

Vil ha ordning

På møtet skal de blant annet diskutere en besøkstjeneste for Berg. Det mener Øygård kan være positivt slik at Berg slipper «å være så alene».

Berg har selv bånd til kirken gjennom sin stilling som leder i Sør-Varanger menighetsråd. Sjømannskirken, som besøker nordmenn i fengsel over hele verden, er også invitert på møtet.

– Noe av kjernen handler om å få til en besøksordning. Det ønsker vi å legge til rette for og det er noe vi har kompetanse på, sier prest Cato Thunes i Sjømannskirken.

Han kjenner Berg personlig og kommer på møtet på fredag.

– Jeg opplever at jeg kan gjøre noe med denne nøden, og derfor synes jeg engasjementet i Kirkenes er veldig fint. Som en venn av Frode og medarbeider i kirken, er det mest kristelige jeg kan gjøre å bry meg, sier han.

Stoler på myndighetene

I brevet sendt av prest Torbjørn Brox Webber og kirkeverge Wenche Jessen Dervola, står det at det er et behov for å legge press på norske myndigheter i saken. Bergs familie og støttegruppe har tidligere uttrykt misnøye med deres håndtering av saken.

– Vi engasjerer oss i saken ved å komme på møtet og vise interesse. Samtidig har vi ikke noen direkte linje til det russiske rettsvesenet og jeg er ikke noen politisk aktør. Jeg håper og tror at norske myndigheter gjør det de kan for å hjelpe ham, sier Øygård.

Det blir et nytt fengslingsmøte på fredag. Det er enda ikke avgjort når møtet blir eller om det blir åpent eller lukket.