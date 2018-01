Han var 17, Skei Grande var 38: Nå forteller han sin historie

Publisert: 18.01.18 20:37

INNENRIKS 2018-01-18T19:37:55Z

I dette intervjuet snakker for første gang mannen (26), som er rammet av rykteflommen om Trine Skei Grande og en fest i Trøndelag i 2008, ut om hendelsen og kontakten med Norges nye kulturminister.

26-åringen sier han ikke vil gå i detalj om hva som skjedde, men avgrenser det til dette:

– Vi hadde begge drukket. Vi gikk en tur og havnet i kanten på en kornåker, hvor vi lå sammen. Frivillig, sier han.

Grande var stortingsrepresentant og første nestleder i Venstre sensommeren 2008. 17-åringen var ikke medlem av Venstre.

26-åringen sier dette er det første og siste intervjuet han bidrar til og at det ikke er noe poeng for andre medier å ta kontakt.

– Dette er det jeg kommer til å si offentlig om saken. Men hvis statsministeren vil høre min versjon, så stiller jeg selvfølgelig opp.

Trine Skei Grande er forelagt opplysningene og påstandene i denne artikkelen. Hun vil ikke stille til intervju eller kommentere innholdet i saken, men har sendt denne uttalelsen til VG på epost:

«Jeg har fortalt min historie til statsministeren. Ut over det har jeg ikke noe mer å fortelle», skriver Grande.

Ingen overgriper

Tirsdag kveld sto Venstre-leder Trine Skei Grande frem i Aftenposten , hvor hun gikk hardt ut mot sexryktene om henne som har florert på nett.

Ryktene handler om en hendelse under en fest en augustdag i 2008. Ulike nettsteder, samt Finansavisen, har siden nyttår omtalt at hun, som da var en 38 år gammel Venstre-nestleder, skal ha hatt sex med en 17-åring.

– Jeg er ingen overgriper, sa hun og viste til at politikere blir utsatt for mange rykter.

– Jeg mener at jeg ikke gjorde noe galt. Men jeg vil ikke si noe om hendelsen av hensyn til andre som er en del av dette, sa hun til VG onsdag kveld .

Forteller åpent

Grande forteller at hun har fortalt hva som skjedde til statsminister Erna Solberg. Onsdag utpekte Solberg Grande som kulturminister.

På et hotell i en by i Norge, møter VG den andre som vet hva som skjedde den sommernatten for snart ti år siden: 17-åringen, som nå er blitt 26 år.

Han forteller at Trine Skei Grande tok kontakt med ham 4. januar i år, dagen etter at nettstedet Resett trykket en sak om hva som skulle ha skjedd på festen i 2008.

Resett er et høyreorientert og kontroversielt nettsted lansert i 2017. Det er finansiert blant annet av milliardærene Øystein Stray Spetalen og Jan Haudemann-Andersen.

– Grande og jeg utvekslet flere sms-er og hadde flere samtaler hvor jeg var klar på at dette var en sak jeg ikke ønsket omtale av, og at hverken jeg eller familien hadde bidratt til eller ville bidra til det. Vi var helt enige, sier han.

Tilbudt 400.000 kroner

Trykket i de sosiale mediene fortsatte.

– Det oppleves som ekstremt påtrengende; Resett har sågar tilbudt meg 400 000 kroner for min historie, sier han.

Mannen bak nettstedet, Helge Lurås, bekrefter at de har tilbudt penger mot intervju, men vil ikke bekrefte beløpet.

- Vi mener det er en viktig sak og en belastning involvert for vedkommende, sier Lurås til VG.

Selv om ingen av de store mediene skrev noe, ringte de ham stadig oftere.

Torsdag 11. januar hadde han og Grande igjen kontakt, forteller 26-åringen.

I en SMS spurte han om det greieste ville være å fortelle sannheten. Da ringte Grande.

– Mitt utgangspunkt for vår enighet om å ikke si noe, var at jeg opplevde at vi var enige om hva som hadde skjedd. Men i den samtalen spurte jeg hva som var hennes versjon, sier han.

– Da fikk jeg sjokk. Hun fortalte at hennes versjon var at det hadde vært en fest hvor venner koste seg og hvor jeg hadde dratt med henne bak et hus og hoppet på henne, sier mannen.

VG vet at denne versjonen av historien er noe Grande også har formidlet til andre.

«De fleste redaksjoner vet»

På NRKs Dagsnytt Atten onsdag kveld svarte Grande også dette:

– Er du sikker på at det er over, da? Du sier du har fortalt statsministeren om innholdet i det som skjedde, men vi andre får altså ikke vite det , spurte programleder Fredrik Solvang.

– Jeg tror de fleste redaksjoner faktisk vet, svarte Grande til NRK.

Gutten reagerer på Grandes aktive fremstilling av saken.

– Hun snur det altså plutselig til at det er jeg som er en overgriper og at det er jeg som burde ha skyldfølelse, sier han.

– Jeg mistenker at dette er den versjonen hun også har gitt til statsministeren. Jeg har vært komfortabel med at vi ikke skal kommentere saken, men jeg er redd for at det er en annen sannhet som nå sprer seg, sier den nå 26 år gamle mannen til VG.

Tirsdag 16. januar tok Grande kontakt med 26-åringen og formidlet at hun ville gå ut i Aftenposten. Det fikk hun beskjed om at han er negativ til, fordi de hadde en enighet om ikke å si noe.

Ikke et offer

På tunet den sommeren 2008, var det flere som så en ungdom komme tilbake fra åkeren. Historien ble lattermildt spredt i vennekretsen. VG har snakket med flere personer som var til stede under festen.

– Hvordan var tiden etterpå?

– Over tid er dette blitt en ofte fortalt historie blant familie og venner, som jeg har tatt humoristisk. Men det har også vært mange netter uten søvn, fordi jeg har opplevd det som mobbing. Jeg tenkte at det vil gå over, og det gjorde det jo, sier han og legger til:

– Det er ikke fordi jeg er noe offer jeg forteller dette i dag, men fordi jeg ikke er redd for sannheten.

– Men du ser at det kan ramme Grande, du var 17 år og hun 38?

– Jeg ønsker Skei Grande alt godt i hennes nye jobb. Men jeg har levd med dette i ti år og vil ikke gå rundt i ti år til og være redd for at andre skal tro at jeg har gjort noe galt.