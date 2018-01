Dømt for å ha bitt og kastet snøball på politimann

NTB

Publisert: 17.01.18 00:00

En 21 år gammel mann er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for å ha bitt og kastet snøball på politiet i forbindelse med en ungdomsfest i Åsane i Bergen.

– Jeg har aldri noensinne før vært på et festbråk av denne karakteren, sa politibetjent og innsatsleder Jon Endre Skeie i Vest politidistrikt i Bergen tingrett tirsdag, melder NRK .

I slutten av april i fjor ble politiet møtt av utagerende ungdom som kastet flasker og stein da de rykket ut til en ungdomsfest i Åsane. Ungdommene fikk gjentatte ganger beskjed om å forlate huset og området, mens de kastet steiner, blomsterpotter og snøballer mot politiet .

– Utøvelse av vold mot tjenestemenn er et alvorlig straffbart forhold. Det er mulighet for å gi bøter i mindre alvorlige tilfeller, men i dette tilfellet er vi over det, sier aktor, politiadvokat Kjetil Linge Tomren.

I alt syv personer ble arrestert på festen , som kom fullstendig ut av kontroll. 21-åringen erkjente ikke straffskyld, og står fast på at han ikke husker voldshendelsene.

Forsvarer Jostein Alvheim ba om 20-30 dagers ubetinget fengsel.

– Jeg ser ikke noen grunn til en strengere straff, da det viktigste er den allmennpreventive effekten, sier Alvheim.

Etter å ha fått forkynt dommen, tok 21-åringen betenkningstid.

