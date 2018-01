Den norske artisten Tine Valand (t.v.) er død, 54 år gammel. Sammen med Liz Tove Vespestad utgjorde hun countryduoen Somebody's Darling. Her er de fotografert i 2006. Foto: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Countryartisten Tine Valand er død

Publisert: 19.01.18 22:55

Countryartisten Tine Valand døde torsdag, 54 år gammel. Sammen med Liz Tove Vespestad utgjorde Valand duoen Somebody's Darling som hadde suksess på 90-tallet.

Hennes tidligere samboer Tom Skjeklesæther opplyser til Dagbladet at Valand gikk bort torsdag ettermiddag.

– Tine ble rammet av brystkreft for 3–4 år siden, men for cirka halvannet år siden ble det slått fast at hun hadde fått kreft med spredning. Det har vært en veldig tøff periode for meg og for min nærmeste familie. Mye tårer, sier Skjeklesæther.

Tine Valand og Liz Tove Vespestad utgjorde countryduoen Somebody's Darling. Debutalbumet «Somebody’s Darling» (1993) solgte 70.000 eksemplarer.

Skjeklesæther oppdaget duoen da de var gatemusikanter på Egertorget i Oslo i 1992.

– Jeg ble veldig grepet av musikken. Den gang jobbet jeg som musikkjournalist og hadde flere kontakter i bransjen. Jeg ble veldig involvert og hjalp dem, sier han.

Etter hvert ble de to kjærester og fikk to sønner sammen, som i dag er 20 og 25 år gamle.

Valand ble akutt syk under et Spania-opphold i fjor. Mot alle odds kom hun tilbake og opptrådte sammen med en rekke norske artister i Oslo Spektrum i april. Konserten, som var en hyllest til Leonard Cohen, er vist på NRK flere ganger.

– Jeg er veldig glad for at hun fikk oppleve dette. Musikken betydde så mye for henne. Dette var også siste gang hun opptrådte offentlig, sier Skjeklesæther.