UENIGE: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at Anniken Huitfeldt har vært med på forsvarsplanen som ikke løfter Norge inn i NATOs toprosentmål. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Fastholder forsvarsmål – men vil ikke si når det skal nås

Publisert: 26.01.18 09:11

INNENRIKS 2018-01-26T08:11:42Z

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at regjeringen står fast på NATOs felles mål om to prosent av BNP til forsvar. Men Høyre, Frp og Venstres nye regjeringsplattformen sier ingenting om når målet skal nås.

Ifølge Bakke-Jensens egne tall vil Norge være langt fra målet også i 2024, selv om regjeringen skal gjennomføre en ny langtidsplan for Forsvaret.

Norges andel av brutto nasjonalproduktet til forsvar faller fra 1,59 prosent i fjor til 1,56 prosent i år og videre ned til 1,5 prosent i 2020 og fram mot 2024, skriver regjeringen i et brev til Stortinget.

VG meldte torsdag at Norge dermed vil være godt under NATO -landenes felles vedtak fra 2014 om å strekke seg mot to prosent-målet innen 10 år. Statsminister Erna Solberg (H) representerte Norge på NATO-toppmøtet i 2014 som forpliktet seg til dette målet.

– Jeg er veldig overrasket og egentlig litt sjokkert, sa Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, til VG.

Nå svarer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

I en epost til VG skriver han dette om NATO-målet:

«Regjeringen er tydelig på at den langsiktige målsettingen om å bevege seg i retning av å bruke minimum to prosent av BNP til forsvarsformål ligger fast», uttaler forsvarsministeren.

«Nå målet på sikt»

Regjeringen har imidlertid ikke tidfestet når dette skal skje:

I den ferske regjeringsplattformen fra Jeløy-forhandlingene for to uker siden fra Høyre, Frp og Venstre, er formuleringen betydelig mer forsiktig enn NATO-vedtaket fra 2014:

«I tråd med enigheten fra NATO-toppmøtet i Cardiff har regjeringen som mål å øke forsvarsbudsjettene i retning av å nå toprosentmålet på sikt», heter det i regjeringsplattformen.

Jeløy-plattformen er også mindre forpliktende enn vedtakene på landsmøtene i de to regjeringspartiene Høyre og Frp i fjor. Begge tidfestet toprosentmålet; Høyre ville nå målet innen ti år, mens Frp har programfestet NATOs toprosentmål senest i 2024.

Bakke-Jensen skriver i eposten til VG at både han og den forrige forsvarsministeren Ine Eriksen Søreide (H) har vært tydelige på at toprosentmålet vil kreve betydelige rammeøkninger i de kommende årene, også utover nivåene som det planlegges for i denne langtidsplanen.

«Det er spesielt at Huitfeldt nå spiller overrasket over dette, all den tid dette er en opptrapping og en økonomisk ramme som hun selv og Arbeiderpartiet har vært med på å vedta i forliket om langtidsplanen», svarer Bakke-Jensen.

SV: Uklokt

SVs forsvarspolitiske talsperson, Gina Barstad, mener hele toprosentmålet er uklokt:

– Å bruke 2 prosent av BNP på forsvar er et økonomisk luftslott og uklok forsvarspolitikk, og jeg er glad regjeringen i praksis går bort fra den ambisjonen, som ville betydd minst 17 milliarder i økte forsvarsutgifter. Det er forsvarets behov og den sikkerhetspolitiske situasjonen som må avgjøre hvor stort forsvarsbudsjettet skal være, ikke størrelsen på BNP, sier Barstad.