17-åring ranet på tog i Asker – politiet søker etter ti menn

En 17 år gammel gutt ble truet med kniv og ranet på et tog på vei fra Billingstad til Lillestrøm natt til fredag. Politiet søker etter ti menn i slutten av tenårene.

Publisert: 22.02.19 02:05 Oppdatert: 22.02.19 02:18







Politiet fikk klokken 01.20 telefon fra en 17 år gammel gutt som rundt 30 minutter før hadde blitt ranet på et tog i Akershus.

– Et sted mellom Billingstad og Sandvika kom ti unge menn på toget, rundt 18 år gamle, tett på fornærmede. De presset en kniv opp mot beinet hans og truet ham til å gi fra seg jakken, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB klokken 01.50.

17-åringen ble ikke fysisk skadet, men Jøkling sier fornærmede ble rystet. Operasjonslederen betegner ranet som et grovt ran. 17-åringen ga fra seg jakken.

Jøkling sier at de har vært i kontakt med toglederen på det aktuelle toget. De skal innhente videoopptak for å få mer informasjon om hva som har skjedd. Han sier at de foreløpig har lite å gå etter, annet enn at mennene var mørke i huden.

Operasjonslederen sier de har varslet Øst politidistrikt, ettersom toget skulle stoppe på Lillestrøm.

Politiet skriver på Twitter at de også ønsker å komme i kontakt med passasjerer som var på tog L1 avgang fra Billingstad kl 00.43 til Lillestrøm som kan ha obeservert noe.