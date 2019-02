Giske til NRK: – Åpenbart at det pågår en maktkamp

I et intervju med Dagsrevyen sier Trond Giske (Ap) at det som skjedde på en bar i Oslo forrige helg var «helt uproblematisk». Han mener det pågår en maktkamp, og sier at han ikke kommer til å gi seg i politikken.

Publisert: 22.02.19 19:26 Oppdatert: 22.02.19 20:27







Det har vært en hektisk uke for Giske. Den startet med at han lå an til å kunne bli nestleder i Trøndelag Ap og endte med en voldsom mediestorm rundt barbesøket på Vulkan i Oslo forrige helg.

Det endte med en bekymringsmelding til partiledelsen, ved Kjersti Stenseng . Videoen, som VG omtalte, viser Giske hengende over ryggen på en kvinne i 20-årene mens de danser.

– Det er ingen som har rapportert noen uønsket adferd i dette tilfelle. Det å bli tatt bilde av sammen med noen på byen, det ser jeg på som helt uproblematisk. Men det er lett å se at det ikke var lurt, jeg skulle gjerne vært det foruten. Det skjedde ingen verdens ting som var ugreit for noen, sa Trond Giske (52) da han fredag kveld var med direkte i NRK Dagsrevyen.

Trond Giske har bedt VG beklage oppslaget.

Han sier videre at han ikke ser noen sammenheng mellom hendelsen på baren og de tidligere varslersakene.

– Ikke lurt å si ja til bildene

På spørsmål om han kan forstå at det uheldig at en godt voksen politiker med den historien han har, lar seg avbilde med unge jenter på et utested på den måten, svarer Giske:

– Jeg forstår at det har blitt brukt for alt det er verdt. Det var sikkert ikke lurt å si ja til de bildene eller å være der i det hele tatt. Men det kan ikke være slik at det skal være en stor nasjonal sak at man sier ja til å ta bilder når ingenting skjer. Det er ikke en nyhetssak i det hele tatt. Dette er en sak som er meldt inn av noen som ikke var til stede, sa Giske.

Han påpekte flere ganger at det er snakk om en fem sekunder lang video.

En melding om videoen gikk også til valgkomiteens leder i Trøndelag Ap, Jorodd Asphjell, som var med Giske på deler av barturen.

– Det er åpenbart at det er en maktkamp når det sendes en SMS med en trussel om at dersom jeg ikke vrakes fra valgkomiteen, så vil VG være interessert i videoen. Og så blir jeg innstilt til et verv og senere havner den videoen i VG, sa Giske.

Tidligere på dagen hadde han fått passet påskrevet passet av sjefen, Jonas Gahr Støre, som karakteriserte barturen som dårlig dømmekraft.

Trond Giske sier på sin side til Dagsrevyen at han ikke er overrasket over Støres kommentar, og fremholder at han kommer til å fortsette i politikken.