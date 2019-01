BESØK: – Vi har aldri hatt politiet her så lenge før, sier Karwan Poor, assisterende sjef på Shell Skårer. Foto: GØRAN BOHLIN, VG

Shell-stasjon i Lørenskog: – Politiet var her i tre uker eller mer

LØRENSKOG (VG) Store mengder overvåkningsmateriale er hentet inn i jakten på forsvunne Anne-Elisabeth Hagen (68). Bensinstasjonen 600 meter unna hadde politiet på besøk i ukevis.

Publisert: 11.01.19 07:50 Oppdatert: 11.01.19 08:00

– Politiet var her for cirka to måneder siden, med noen it-folk. De tok ut masse video, men de sa aldri hvilken sak det gjelder, men jeg antar at det var forsvinningssaken, sier assisterende sjef på Shell Skårer Karwan Poor til VG.

Denne bensinstasjonen ligger i Knattenkrysset langs Strømsveien, bare 600 meter unna huset hvor Anne-Elisabeth Hagen bor sammen med ektemannen, milliardæren Tom Hagen (68) .

Den 69 år gamle trebarnsmoren og bestemoren ble borte 31. oktober i fjor. I løpet av de ti ukene som har gått har det ikke kommet et eneste livstegn fra henne. Politiets hovedhypotese er at hun ble bortført av ukjente gjerningspersoner ettersom det er fremsatt krav om løsepenger og grove trusler .

Poor forteller at bensinstasjonen har overvåkning som fanger biltrafikken i flere retninger, noe som kan ha vært av interesse for politiet.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4790697744.

– Tror du politiet rakk å få ut det materialet de trengte i tide?

– De tok i hvert fall mange, mange, mange minnebrikker. IT-folkene var her i tre uker eller mer for å hente ut opptak. Jeg regner med de har fått det de trenger. Vi har aldri hatt politiet her så lenge før, sier han.

Sikret flere videoer

Også på Esso Skårersletta, 900 meter vest for Shell Skårer - også den langs Strømsveien, har politiet sikret seg eventuelle videospor fra den aktuelle kvelden, 31. oktober 2018. Det bekrefter daglig leder Henning Erling Sylthe.

– Jeg husker jeg ga ut over flere døgn med tape, men jeg husker ikke anledningen. Vi er vant til at de kommer hit og vil ha tape, sier han.

– Vi har levert ut video for i hvert fall en eller to dager i det tidsrommet, men vi er ikke kjent med om det er koblet til forsvinningssaken, Peder Tømmervåg, leder på Veitrafikksentralen Region Øst.

Det er flere skoler, idrettshaller og andre kommunale bygg i nærheten av familien Hagens adresse, som politiet tror er åstedet for den antatte bortføringen. Ifølge VGs opplysninger, er politiets teori at hun ble angrepet på badet .

På en pressekonferanse torsdag gjentok politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt beskjeden til offentligheten om at de ønsker observasjoner i området rundt ekteparets bolig 31. oktober - og i dagene i forkant.

– Vi er fortsatt interessert i å komme i kontakt med bilførere kjørt i Sloraveien morgenen og formiddagen 31. oktober. De som har lagret videoopptak eller brukt drone i nærheten av Sloraveien eller Strømsveien denne dagen eller dagene før, er vi interessert i å komme i kontakt med for få tilgang til materialet, sa politiinspektøren.

Kommunen utga materiale

Kommunikasjonssjef Bettina Thorvik i Lørenskog kommune opplyser til VG at politiet på et tidlig tidspunkt i etterforskningen var i kontakt med kommunen.

– Kommunen har overlevert det materialet som politiet påla oss å gi ut, sier hun og legger til at kommunen, på det tidspunktet, ikke var kjent med bakgrunnen for politiets forespørsel.

Ifølge Datatilsynets retningslinjer, skal overvåkningsmateriale slettes etter syv dager. Politiet hadde dermed en begrenset tidsperiode til å skaffe seg nødvendige spor.

VG har snakket med flere andre bedrifter og bygningsansvarlige i nærområdet. Flere har enten ikke installert overvåkningskameraer, eller ønsker ikke å svare på om de har blitt kontaktet av politiet.

Friga overvåkningsvideoer

Politiet friga torsdag to overvåkningsvideoer som er tatt utenfor næringsbygget Futurum der Tom Hagen har kontor. Derfra er det 3,5 kilometer til ekteparets bolig i Sloraveien på Fjellhamar.

Naboen til næringsbygget, Thurmannskogen boligområde, har ikke installert overvåkingskameraer, får VG opplyst av styreleder og Obos.

Politiet opplyser at saken fortsatt etterforskes som grov frihetsberøvelse og at det fortsatt ikke er noen mistenkte i saken.