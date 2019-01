FIKK NØKKEL: Justis og beredskapsminister Tor Mikkel Wara og samfunnsberedsskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde i forbindelse med nøkkeloverrekkelse i Nydalen tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tybring-Gjedde: – Jeg stoler på journalister

Ingvil Smines Tybring-Gjedde har tidligere uttalt at hun har et anstrengt forhold til journalister. – Uheldig uttalelse, sier hun tirsdag, samtidig som hun går inn i justisdepartementet i en nyopprettet ministerpost.

– Uttalelsen kom på bakgrunn av en konkret sak som var veldig personlig for meg, sa Ingvil Smines Tybring-Gjedde på spørsmål fra pressen under nøkkeloverrekkelsen.

Det var i et intervju med Human Rights Service i fjor sommer at uttalelsen falt:

– For å si det slik: Det koster å være «kona til» Christian, og det har ført til at jeg ikke stoler på journalister. Jeg tør knapt møte i Dagsnytt 18 eller andre politiske debatter/intervju. Jeg aner ikke hva de kan finne på. Jeg bare vet at noen er så ondsinnet, ja det er ordet, at de kan tillate seg hva som helst. Det fikk vi til de grader erfare etter 22/7. Det holdt på å knekke oss begge, og bare å snakke om det gjør at jeg får pusteproblemer, sa hun den gang.

Nå sier Tybring-Gjedde at det var en uheldig uttalelse, at hun stoler på journalister og at hun ønsker å være tilgjengelig for pressen.

– Som statssekretær forsøkte jeg i tre år å få medienes oppmerksomhet for områder jeg hadde ansvar for, uten å lykkes. Jeg er ikke redd journalister. Dere gjør en viktig og god jobb med å utfordre makten, og det skal dere fortsette med, også med meg.

Ny ministerpost

Tybring-Gjedde var blant de 21 statsrådene som kom ut på Slottsplassen sammen med statsminister Erna Solberg (H) tirsdag formiddag.

Tybring-Gjedde har frem til nå være statssekretær i Olje- og energidepartementet , men er i dag blitt utnevnt som samfunnssikkerhetsminister i den nye regjeringen.

Klokken 13.15 møtte hun justis og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet sine lokaler i Nydalen. Wara åpnet nøkkeloverrekkelsen med å si at han gleder seg til å jobbe med Tybring-Gjedde.

– Du får en veldig viktig jobb med beredskap. Ikke bare den gamle beredskapen, også den nye som går på IKT-sikkerhet. Du får også ansvar for polarområdene. Alt dette er veldig interessant, sa Wara, og overrakte det han kalte en gammeldags, analog nøkkel.

– Glad for tilliten

Tybring-Gjedde blir samfunnssikkerhetsminister og får ansvaret for samfunns- og IKT-sikkerhet og beredskap, inkludert krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren. Hun får også en samordningsrolle og pådriveransvar for samfunnssikkerhet i sivil sektor.

Den nye statsråden, som er gift med partiets stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, sa at hun er glad for tilliten.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Beredskap og samfunnssikkerhet er ikke nytt for meg, og jeg kommer til å være ihugget opptatt av dette natt og dag og på inn- og utpust.

Hun viste blant annet til sin bakgrunn i Olje- og energidepartementet, hvor hun hadde ansvar for den nye sikkerhetsloven som trådte i kraft 1. januar i år.

– Jeg har mye nytt jeg må lære meg, men jeg har også et godt utgangspunkt til å forstå beredskap og samfunnssikkerhet. Det første jeg må gjøre er å sette meg ordentlig inn i arbeidsoppgavene og jobbe tett sammen med justisministeren. Det er mye overlapping mellom de ulike fagdepartementene, og min jobb blir å sikre at det skjer på en god måte, sa Tybring-Gjedde.

Tydelig signal

At det har blitt opprettet en ny post som samfunnssikkerhetsminister, gjenspeiler regjeringens fokus på dette området, mener hun.

– Det er tydelig at regjeringen ser på dette området som svært viktig. Vi har urolige tider i verden, og det treffer oss også her i Norge. Dette arbeidet tar aldri slutt, og vi må forbedre oss hele tiden. Denne stillingen gir et helt tydelig signal på at regjeringen tar dette på alvor.

På spørsmål om hvordan det er å være statsråd når ektemannen sitter som stortingsrepresentant og har vært kritisk til regjeringen, svarer hun slik:

– Nå er vi i 2019, og jeg er et helt selvstendig individ som står helt på egne ben. Så det er kjempefint om dere stiller meg spørsmål om min bakgrunn og det jeg har gjort. Det setter jeg stor pris på.

Den utvidede regjeringen består av 22 statsråder, som fordeler seg slik: Ni til Høyre, syv til Frp, tre til Venstre og tre til KrF. Dette er den største regjeringen noensinne, ifølge regjeringens egne nettsider .

Siden Tybring-Gjedde blir samfunnssikkerhetsminister, beholder Frp sine syv statsrådsposter , selv om Bård Hoksrud er ferdig som landbruksminister.