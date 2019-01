LUFTETUR: Regjeringsforhandlere fotografert i en pause på Granavollen onsdag: fra venstre Ola Elvestuen (V), Trine Skei Grande (V), Siv Jensen (Frp), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Erna Solberg (H). Foto: Helge Mikalsen

Kilder til VG: KrF tapte slaget om å endre abortloven

Statsminister Erna Solbergs forlokkende ord holdt ikke: KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad får likevel ikke en «historisk mulighet» til å fjerne paragraf 2c i abortloven, ifølge VGs kilder.

Men KrF skal ha fått gjennomslag for innstramninger i muligheten for fosterreduksjon.

Torsdag ettermiddag klokken 14 er stortingsgruppene og landsstyrene i Høyre, Frp, Venstre og KrF innkalt til separate møter for å ta stilling til resultatet av to ukers forhandlinger om en ny regjeringsplattform.

Onsdag kveld jobbet partilederne sammen med finpussen av det som blir Granavollen-erklæringen.

Like etter klokken 21 skal de ha avsluttet forhandlingene. Dermed er et fremforhandlet forslag klart, får VG opplyst.

Etter at partiene har behandlet dokumentet torsdag ettermiddag, er planen at de fire partilederne skal holde en felles pressekonferanse på Gardermoen for å presentere erklæringen.

Kilder i de fire partiene opplyser til VG at KrF har tapt slaget om å at regjeringen skal legge frem forslag til endringer i paragraf 2c i Lov om svangerskapsavbrudd.

2 C er bestemmelsen som gir rett til abort i tilfelle det ufødte barnet diagnostiseres med alvorlig sykdom eller utviklingshemning, for eksempel Downs syndrom.

Fosterreduksjon

Men det skal ligge an til at partiene fremmer felles forslag om å begrense muligheten for å få gjennomført fosterreduksjon, og at KrF dermed skal ha oppnådd en liten seier på abort-området gjennom forhandlingene på Granavollen.

Det var statsminister Erna Solberg (H) selv som åpnet for å forhandle om endringer i paragraf 2C.

Etter at KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad utfordret både Høyre og Ap på muligheten for å stramme inn abortloven, svarte Solberg at Høyre ville åpne for forhandlinger om dette:

«Det er mulig for oss å gjøre endringer i denne diskriminerende bestemmelsen, den ubetingede retten, dersom vi setter oss ned ved et bord og finner løsninger hvor vi også tar vare på familienes situasjon og kvinnens rettigheter», sa Solberg til VG 18. oktober i fjor.









Venstre og Frp sa nei

Reaksjonene lot ikke vente på seg: Både Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande rykket raskt ut og slo ring rundt dagens abortlov.

Også i Høyre var reaksjonene sterke:

– Jeg er ekstremt skuffet over at Høyre vurderer de endringene, sa Unge Høyres leder Sandra Bruflot.

Få uker senere valgte KrF-landsmøtet med knappest mulig flertall å innlede regjeringsforhandlinger med Høyre, Frp og Venstre, stikk i strid med anbefalingen fra KrF-leder Knut Arild Hareide.

Etter landsmøtet sa både Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at Erna Solberg hadde lokket flere av KrF-delegatene over på sin side med uærlig spill om abort.

Kan bli nemndbehandlet

Tung politisk motstand og tvil om partienes representanter virkelig ville stemme igjennom en mulig lovendring, har vært tungt fremme i debatten.

Underveis har også sentrale KrF-ere mistet troen på at de kunne presse igjennom endringer som har møtt så sterk folkelig motstand.

Flere kilder åpner for at KrF i stedet kan ha fått gjennomslag for andre tiltak og kampanjer mot det KrF kaller sorteringssamfunnet.

VG er ikke kjent med hvilke endringer partiene konkret foreslår for å begrense retten til fosterreduksjon. KrF har ønsket et forbud.

Et annet forslag som har vært vurdert, er å la det være opp til abortnemndene å ta stilling til søknader om fosterreduksjon. Det er i tråd med ønsket fra fagmiljøet på kvinneklinikken på St. Olavs hospital i Trondheim, som utfører fosterreduksjoner.

Uansett er omfanget svært lite: Det ble utført én selvbestemt fosterreduksjon i 2016, fem i 2017 og åtte i 2018, ifølge NRK.