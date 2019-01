Slik fløy piloten over Molde: - Livsglede!

Jammen var det fredda’n i lufta også. Lurer på hva denne SAS-piloten tenkte på ...

Publisert: 04.01.19 20:10 Oppdatert: 04.01.19 20:25

For sjekk denne flyruten slik den så ut på Flightradar24 fredag ettermiddag.

– Dette er helt fantastisk. Vi får vel anse at det er en pilot som viser begeistring inn mot helgen, sier en lattermild informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, til VG.

Men han bedyrer at dette er tilfeldig og at piloten ikke har lekt seg på himmelen.

– Det var lav sikt og værforhold i Molde som gjorde at flyet ble lagt inn i et såkalt ventemønster for å se om det ble en bedring i været. Da flyr man i sløyfer og så har man fått denne fasongen som er ganske interessant, flirer Johansen.

Ifølge Johansen er det Air Traffic Control – eller Avinor på godt norsk – som har sørget for ventemønsteret.

– Helt tilfeldig med andre ord. Det er luftens trafikkpoliti som legger flyene i disse sløyfene for å ha en sikker luftfart. Flyet måtte til slutt gå til Ålesund hvor passasjerene får bakketransport til Molde, sier Johansen.

Akkurat hvordan mønsteret blir, avhenger av topografi og vindretninger.

– Man flyr faktisk i sirkel og i sløyfer, som i dette tilfellet blir litt spesielt, sier Johansen.

– Så dette har ikke noe med arbeidsmiljøet i SAS å gjøre?

– Nei, tvert imot. Jeg setter dette på kontoen for livsglede, humrer Johansen.

Denne uken skrev E24 at kabinansatte i SAS går hardt ut mot ledelsen i en medarbeiderundersøkelse, og at flere synes det er flaut å si at man jobber i selskapet.

Det var fredag kveld ikke kjent om det var en mannlig eller kvinnelig pilot som satt bak spakene på SK4524, som er en boeing 737–700.