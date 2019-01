VAR PÅ ISKLATRINGSTUR: De fire savnede var blant deltagerne på et kurs i Lyngen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix / Privat

Var guide for de savnede: – Vi håper på det beste

INNENRIKS 2019-01-04T11:35:43Z

Fire mennesker er savnet etter et skred i Troms. Før de la ut på skitur på Blåbærfjellet, deltok de på et isklatringskurs hos Fredrik Aspö i Lyngen.

Publisert: 04.01.19 12:35 Oppdatert: 04.01.19 12:48

I Tamokdalen deltar tre helikoptre i søket etter den svenske kvinnen og de tre finske mennene som har vært savnet siden onsdag. Det var en femte person i turfølget, en svensk statsborger, som meldte de fire skiløperne savnet.

Fredrik Aspö er guide i Lyngen , og holdt et isklatringskurs rundt nyttår. Blant deltagerne var de fire savnede.

– Etter kurset gikk flere av dem egne toppturer på ski, sier Aspö til VG.

På Blåbærfjellet gikk det skispor inn i et skred, men ikke ut. Derfor antar politiet at de ble tatt av skredet, og prøver å finne dem under snøen.

– Jeg tror alle kan forestille seg hvordan det føles når man får en sånn nyhet, sier Aspö.

– Vi følger med på hva som skjer og håper på det beste.

De deltok på isklatringskurset i regi av en studentforening for nåværende og tidligere studenter.

Kursleder Henrik Jern ved Axxells villmarksguidestudie kjenner to av de savnede.

– Det er trist at det hender, sier Jern til VG.

– De to som jeg kjenner er vant til friluftsliv.

Han forteller at den av de savnede han kjenner best, har vært med på mye sånt, kjenner til risikoen og har gått mange kurs.

– Sjansene er dårlige

– Statistikk viser at veldig få lever lenger enn en halvtime under snøen etter et skred. Dersom man har et hulrom, derimot, som at man blir liggende bak en steinblokk, vil man ha mer luft og dermed ha muligheter til å holde seg levende lenger, sier Kjetil Brattlien, skredekspert ved Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Brattlien mener imidlertid at sannsynligheten er liten for å finne de fire savnede skigåerne i live.

– Men tiden det har tatt fra de ble meldt savnet, taler jo et trist budskap her.

Markus Landrø, en av skredekspertene fra NVE som skal bistå i redningsarbeidet ved Blåbærfjellet i Tamokdalen, kjenner til tilfeller der personer har overlevd i skred lenge, men at det kommer veldig an på snøens form.

– Man har noen unntak hvor folk overlever lenge, så alt håp er jo ikke ute her, men statistikken er ikke på deres side nå. Det ser ikke bra ut. Det er jo mulig at noen har klart å overleve noe sånt, men sjansene er dårlige, sier han til VG.