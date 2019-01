REAGERER: Finansminister og partileder Siv Jensen. Foto: Frode Hansen

Siv Jensen ut mot partifelle: – Uakseptabelt

INNENRIKS 2019-01-17T12:36:30Z

Siv Jensen slår tilbake mot tidligere justisminister Per Willy Amundsens (Frp) utspill om å beskytte den etnisk norske befolkningen ved å kutte i barnetrygd for at innvandrerfamilier skal få færre barn.

Publisert: 17.01.19 13:36 Oppdatert: 17.01.19 14:02

I et intervju med TV2 forrige uke, gikk tidligere justisminister og medlem av Frps innvandringsutvalg ut med en brannfakkel, som har møtt kraftig motbør fra mange hold:

Per-Willy Amundsen sa han ønsket å vil innføre kutt i barnetrygden for alle familier med flere enn tre barn, og sa rett ut at tiltaket vil være rettet mot innvandrerfamilier, særlig somaliske familier.

Den tidligere statsråden sa at han delte Erna Solbergs bekymring om at det fødes for få barn i Norge , men fortsatte med å si at:

– Løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes.

Utspillet har blitt møtt med en rekke kraftige reaksjoner. Nå går partileder Siv Jensen selv ut mot det i en Facebook-status.

– Det har vært mye diskusjon om Per Willy Amundsens uttalelse forrige uke. Frp har aldri vurdert å differensiere barnetrygd på grunnlag av etnisitet. Det er ikke aktuelt. Dette kom helt feil ut og er ikke akseptabelt, men jeg har snakket med Per Willy og han har sagt at han ikke har ment det slik, og det synes jeg er bra, skriver Siv Jensen.

Hun legger også til at hun deler bekymringen over at for mange innvandrere ikke kommer i jobb.

– Det handler om at man skal klare forsørge seg selv og sin familie. Vi må sørge for å ha ordninger som stimulerer til å komme seg i jobb og få færre som lever på stønader, skriver hun.