To menn siktet for skyting på Sagene og Ensjø

INNENRIKS 2018-09-03T10:07:18Z

POLITIHUSET, GRØNLAND (VG) Politiet mener det er en kobling mellom skyteepisodene på Ensjø fredag og på Sagene i august.

Publisert: 03.09.18 12:07 Oppdatert: 03.09.18 13:19

– Etterforskningen så langt viser at vi ser en knytning mellom disse to sakene, og de blir etterforsket av samme enhet. I begge sakene er det brukt skytevåpen i det offentlige rom og det har vært en potensiell fare for utenforstående som gjør at vi tar saken på største alvor, sier politiets etterforskningsleder Roar Kvassheim under en pressekonferanse.

En 22 år gammel mann er siktet for skyting etter at det ble løsnet skudd i området Arendalsgata og Grimstadsgata på Sagene 23. august. Han har tidligere blitt begjært fengslet av politiet, men ble løslatt av retten.

En 19 år gammel mann er siktet etter skyting på Ensjø sist fredag. Der ble en tilfeldig bil med to voksne og to barn ble truffet av et skudd som ble avfyrt fra en annen bil nær T-banestasjonen på Ensjø i Oslo .

– Vi har etter en periode med ganske bred etterforskning, begynt å sikte oss mer inn på miljøer som politiet kjenner fra før, sier Kvassheim.

Konflikt

Begge de to mennene er siktet for grov ulovlig bevæpning med skytevåpen på offentlig sted.

Politiet mener skyteepisodene skyldes en konflikt mellom to ulike grupperinger. De involverte beskrives som «yngre mennesker med kriminell bakgrunn».

– Vi ser at det er personer fra begge grupperingene til stede ved begge disse hendelsene. Vi har en hovedhypotese om at det er en konflikt som springer ut fra kriminell virksomhet, opplyser Kvassheim.

Etterforskningslederen sier at det fremdeles gjenstår en del jobb og at dette er uoversiktlige saker.

– Men vi er i fremdrift, får stadig mer innblikk i hva som har skjedd og vi har et lønnlig håp om at vi skal oppklare begge sakene.

– Helt uakseptabelt

Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Det er så langt ikke beslaglagt noen våpen i forbindelse med skyteepisodene.

– Det er ikke ålreit å ha skyting i det offentlig rom i Oslo og særlig ikke når vi ser at helt tilfeldige vanlige mennesker blir berørt av det. Det tar vi på største alvor og det er lett å forstå at de skaper både utrygghet og bekymring i nærmiljøene, sier visepolitimester Bjørn Vandvik.

Visepolitimesteren understreker at politiet har en tydelig policy når det gjelder skyting og våpen i det offentlige rom.

– Det er helt uakseptabelt og vi har lagt opp til streng oppfølging med fengsling i de sakene der det kan brukes. Samtidig jobber vi aktivt med det kriminelle ungdomsmiljøet og gjengproblematikk, og bruker både etterforskningssporet og det forebyggende, sier Vandvik.