Statsminister Erna Solberg (H) hadde med seg en nyhet fra statsbudsjettet da hun tirsdag besøkte US Marine Corps som trener og øver i Norge med utgangspunkt i Værnes i Trøndelag. Foto: Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Solberg varsler 830 millioner til flytting av luftforsvarets skolesenter

INNENRIKS 2018-09-11T11:14:57Z

Regjeringen setter av 9 millioner kroner på statsbudsjettet til flytting av luftforsvarets skolesenter fra Kjevik til Værnes og 836 millioner kroner innen 2021.

NTB

Budsjettlekkasjen ble presentert da statsminister Erna Solberg (H) tirsdag besøkte 300 amerikanske soldater fra US Marine Corps som er øver og trener i Norge med utgangspunkt i Værnes.

Samtidig utarbeider Forsvarsbygg en leirplan som skal stå ferdig i løpet av året. Det er første skritt i forberedelsene av flyttingen av luftforsvarets skolesenter.

– På statsbudsjettet for neste år setter vi av 9 millioner kroner som følger opp opptrappingsplanen for Forsvaret og flytting av skolesenteret for luftforsvaret. I perioden 2018 til 2021 er det planlagt å bruke 836 millioner kroner på prosjektet, sier Solberg.

Hun legger til at flyttingen også vil gi bedre samarbeid mellom kampflybasen på Ørland, teknisk utdanning på Værnes og krigsskoleutdanningen på Kuhaugen i Trondheim.