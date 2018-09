1 av 2 SIKRER STEDET: En politimann sikrer stedet på Trondheim sentralstasjon der en mann ble skutt etter en voldshendelse i Trondheim mandag. Ole Martin Wold, VG

To døde etter voldhendelse i Trondheim

INNENRIKS 2018-09-17T16:36:02Z

To personer er døde etter en voldhendelse i Trondheim sentrum. Gjerningsmannen ble skutt i beinet av politiet under pågripelsen.

Publisert: 17.09.18 18:36 Oppdatert: 17.09.18 20:58

I 18-tiden meldte politiet om at det hadde vært en voldshendelse på en privat adresse ved Prinsens gate. De hadde fått melding om at en gjerningsperson hadde utøvd grov vold mot flere personer.

Alle de involverte er i slutten av tenårene.

– Det er flere som er skadet. Det er ganske alvorlig. Det er litt uklart hva slags redskap vedkommende har brukt, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til VG.

En til person er skadet, denne er ved bevissthet, ifølge en pressemelding fra politiet.

Skutt under pågripelse

Drøye 40 minutter etter at politiet fikk melding om hendelsen, melder de på Twitter at den antatte gjerningsmannen er skutt i beinet av politiet under pågripelse ved Sentralbanestasjonen.

– Mannen ble lokalisert ved Sentralbanestasjonen i Trondheim, som er rett ved politihuset, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til VG.

Stedet mannen ble pågrepet ligger 10–15 minutters gange fra adressen der volden ble utøvd.

Politiet hadde fått opplyst navnet på den antatte gjerningsmannen, ifølge Adresseavisen.

Uoversiktelig

Det var flere patruljer som rykket ut da en mann i tenårene varslet AMK om voldspeisoden i Prinsens gate. Politiet kan ikke tallfeste hvor mange som var til stedet, men det dreier seg ifølge deres opplysninger bare om menn.

– Vi vet ikke noe om årsaken eller motivet for volden per nå. Det fremsto som uoversiktlig da vi kom frem og vi har heller ikke fått tatt noen avhør ennå, da det er snakk om alvorlig skadede mennesker, sier Kimo.

Politiet kan ikke si noe om relasjonen mellom de involverte på den private adressen.

Ved 19.30-tiden er store deler av Prinsens gate stengt av. Det er ikke mulig å se inn i bakgaten der voldsepisoden skjedde. Fem politibiler og en sivil politibil, samt en ambulanse er på plass.

Klokken 20.45 får VG opplyst fra et vitne at krimteknikere har ankommet stedet.

ÅSTEDET: Hendelsen førte til full utrykning fra politi og ambulanse.

VG kommer tilbake med mer.