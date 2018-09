NY GRANSKING: Carl I. Hagen vil ha en uavhengig ekstern gransking av forholdet mellom Inga Marte Thorkildsen (SV) og Utdanningsetaten. Foto: Tore Kristiansen

Carl I. Hagen vil at bystyret skal bestille egen gransking av varselet mot Thorkildsen

Carl I. Hagen (Frp) vil foreslå at byrådet ber om en uavhengig gransking av varslingssaken mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa tirsdag at det er han som skal håndtere varslingssaken mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Det mener Frps Carl I. Hagen ikke er nok:

– Raymond skal vurdere om han skal ha tillit til Thorkildsen, og han setter i gang en internrevisjon. Det er helt i orden. Men det er to parter som må ha tillit til en byråd – det er hennes leder, og det er bystyret, sier Hagen til VG.

Hagen varsler derfor at han selv vil foreslå at bystyret ber kommunerevisjonen eller kontrollutvalget gjennomføre en forvaltningsgransking av forholdet mellom Inga Marte Thorkildsen (SV) og Utdanningsetaten.

– Slik kan bystyret få en uavhengig revisjon. Det er ikke nok at byrådslederen har det. Vi kan ikke bruke byrådets gransking som grunnlag for bystyrets vurdering, sier han.

Det anonyme varselet som har kommet inn til Oslo kommune omhandler påstander mot byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og er skrevet av flere ledere i Utdanningsetaten i Oslo, som går langt i å kritisere byrådens lederstil.

Vil ha ekstern gransking

Carl I. Hagen mener det er vel og bra at Raymond Johansen skal håndtere og konkludere i varslersaken mot Thorkildsen. Men:

– Byrådslederens vurdering er jo en politisk vurdering – han ønsker å sitte ved makten, og holde sitt byråd sammen. Alt det Raymond sier og gjør er fornuftig, men vi kan ikke legge byrådssjefens vurdering til grunn for vår konklusjon i bystyret.

Seksjon for internrevisjon, supplert med juridisk bistand fra personalseksjonen i byrådsavdeling for finans, vil bistå byrådslederen med å innhente et faktagrunnlag. Enkelte påstander skal også oversendes kommuneadvokaten for vurdering.

– Internrevisjonen er en underavdeling til byrådslederens kontor som veldig mange vil si er inhabile, sier Hagen.

Han sier bystyret neste onsdag vil måtte ta stilling til om de ønsker en uavhengig forvaltningsrevisjon fra kommunerevisjonen.

– Da vil alle partier i bystyret måtte votere over dette forslaget. Hvis byrådspartiene stemmer imot det, mister de litt troverdighet, mener han.

Keshvari: – Ikke troverdig

Også leder i Oslo Frp, Mazyar Keshvari, kom tirsdag med krav om ekstern gransking av Thorkildsen, skriver NTB.

– Det er hverken troverdig, akseptabelt eller betryggende at byrådsleder Raymond Johansen selv skal stå for granskingen all den tid det er en byråd han har oppnevnt og uttrykt full tillit til, som skal granskes, sier Keshvari til NTB.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Raymond Johansen om Frps krav tirsdag kveld. Johansen har tidligere sagt til Dagsavisen at det vil være opp til bystyret å konkludere om de har tillit til at han behandler en sak mot sitt eget byråd.

Til NTB sier byrådslederen at han vil basere seg på bistand til både innhenting av fakta og juridiske vurderinger.

– Alle varsler skal underlegges en forsvarlig behandling, og det er et godt prinsipp at de som skal behandle saken, er overordnet den eller dem varselet er rettet mot. Jeg bruker internrevisjon og juridisk bistand fra personalseksjonen. I tillegg bruker jeg kommuneadvokaten for å gjennomgå beskyldninger som er kommet om brudd på taushetsplikt, offentlighetsloven og anskaffelsesreglementet, sier han til NTB.