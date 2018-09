Private målere avslører: Så ekstrem var nedbøren over Sørlandet

INNENRIKS 2018-09-08T05:24:53Z

Nedbøren som kom over Sørlandet fredag var to til tre ganger større enn varslet, viser høykvalitets private værstasjoner.

Publisert: 08.09.18 07:24 Oppdatert: 08.09.18 08:05

– Ja, dette viser at det deler av Sørlandet, særlig like vest for Kristiansand har opplevd, er ekstremnedbør, sier meteorolog Bjart Eriksen, som har lang fartstid ved Meteorologisk institutt .

I Kristiansand-området har flere privatpersoner investert i Netatmo værstasjoner, som også gjerne er tilknyttet Meteorologisk institutt som en forsøksordning.

– Jeg har selv vært med på å installere en av disse. Dette er skikkelige målere. En av disse, på Tinnheia vest i Kristiansand, viser hele 160 mm nedbør fredag. Nabomåleren viser 142 mm. Og det meste av dette har kommet i løpet av tre timer, forklarer Eriksen.

Han har startet sitt eget værselskap, Metconsult, med base i Kristiansand.

En tredje måler på Hellemyr, også vest i Kristiansand, viser 152 mm nedbør fredag.

– Derimot har vi betydelig mindre nedbør i målerne som ligger øst for byen – her ligger tallene på 40–70 mm.

Fuktig kveld på Sørlandet

Meteorologisk institutt opplyser lørdag morgen at den verste nedbøren er over nå.

– Årsaken til at det kraftige regnskyllet fredag var fordi nedbørssonen ble liggende lenge, men selv om det verste er over nå, så vil det fortsatt bli en fuktig kveld på Sørlandet, sier vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walløe til VG.

Bekrefter ekstremnedbør

Meteorologisk institutt fikk i går kveld inn tall for sin værstasjon midt i Kristiansand – som har fått hele 108,4 mm.

– Slik jeg vurderer det, ville den nedbøren vi nå ser, tilsagt ekstremnedbør og farevarsel for rødt nivå – ikke gult eller oransje. Men jeg vet hvor vanskelig det er å sitte på Meteorologisk institutt og trykke på den røde knappen, sier Eriksen.

Statsmeteorolog Hanne Beate Skottør bekrefter at Netatmo-målerne i Kristiansand-området viser ekstrem nedbør i en sone der:

– Vi hadde altså en nokså smal og langstraks nedbørssone som beveget seg i sin egen lengderetning. I en periode på noen timer gjorde dette at nedbørsområdet stanser opp over ett og samme område. Vi har målere i Kristiansand som viser 40 mm nedbør i timen – to timer på rad.

Intenst også i Telemark og Buskerud

– Burde dette vært varslet med rødt faresignal?

– Vel, i alle fall oransje, om vi hadde prognoser som tilsa det. Å varsle rødt kommer litt an på hvor stort område som omfattes av værhendelsen.

– Nå går regnværet mot Telemark og Buskerud og Vestfold. Venter dere tilsvarende nedbørsmengder der?

– Det blir intenst nedbør. Og vi har gitt oransje farevarsel her. Men prognosene viser at nedbørsområdet ikke lenger er så smalt, det er bredere, noe som minsker risikoen for så intens lokal nedbør som i Kristiansand. Men vi venter lokalt svært mye regn også her, advarer hun.