Tatt i Marokko – dette er historien om gjenglederen

Den utpekte gjenglederen (27) i Young Bloods skal i en årrekke ha vært et symbol og en rollemodell for unge gutter på Holmlia.

Fredag morgen ble det kjent at 27-åringen er pågrepet av politiet i Marokko , etter at norsk politi hadde etterlyst ham internasjonalt. Bakgrunnen skal være nye opplysninger i to alvorlige straffesaker:

Et drapsforsøk og en kidnappingssak .

Begge sakene knyttes til den kriminelle gjengen Young Bloods fra Holmlia i Oslo , og den utpekte gjenglederen er siktet i begge sakene.

I dokumentaren «Gjengen ingen klarte å stoppe», avslørte VG hvordan en guttegjeng fra Holmlia vokste frem til å bli Oslos største gjengtrussel – uten at politiet klarte å stoppe dem.

Et titalls politikilder utpeker den nå pågrepne 27-åringen som leder for Young Bloods.

– Det er ubestridt at han er leder. Det er basert på summen av all informasjon vi har, sier en sentralt plassert kilde ved Oslo politidistrikt.

– Veldig sikkerhetsbevisst

En politimann som har jobbet forebyggende opp mot ungdommer på Holmlia, har møtt 27-åringen en rekke ganger de siste årene:

– Han er en mann som alle unge på Holmlia kjenner navnet til. Han er blitt et «symbol» og en «rollemodell», sier han VG.

Da VG i våres spurte politimannen om hvorfor 27-åringen ennå ikke var tatt, svarte han:

– Han er veldig sikkerhetsbevisst. Han legger ikke igjen spor.

Jan Bøhler (Ap) er kanskje den politikeren i Norge som har engasjert mest i kampen mot gjengkriminalitet i hovedstaden.

– Det er gledelig at politiet endelig ser ut til å få fremgang overfor noen av bakmennene. Dette er helt avgjørende for at unge i faresonen ikke lenger skal oppleve dem som urørlige, kriminelle forbilder, sier Bøhler.

– Deler ut visittkort

På det lokale kjøpesenteret på Holmlia blir 27-åringen ofte sett i en alminnelig hettegenser og treningsbukse. På sosiale medier viser han seg frem i merkeklær som Gucci, Yves Saint Laurent og Armani.

Overfor VG beskriver folk ham som «hyggelig og enkel å snakke med».

I politidokumenter verserer det historier om at 27-åringen står og deler ut visittkort til folk som trenger advokat.

27-åringen er registrert med et enkeltmannsforetak, men det er uklart hvor mye aktivitet det er i foretaket. Til politiet har han tidligere forklart at han har jobbet som «konsulent» i et vaktselskap.

Han har også på et tidspunkt forklart at han og noen venner har drevet en pokerklubb i Oslo sentrum, får VG opplyst.

– Av og til når jeg har vunnet i poker, kan jeg gå opp på senteret og dele ut penger til is. For eksempel en 500-lapp, skal 27-åringen ha forklart til politiet.

Under en rettssak før sommeren, hvor offeret i saken skal ha blitt banket opp av personer i Young Bloods, fortalte et vitne at den utpekte gjenglederen ryddet opp i det hele.

– Han gikk til moren min og beklaget det som hadde skjedd. Han forsikret at det ikke skulle skje noe mer bråk, forklarte et familiemedlem til offeret fra vitneboksen i Oslo tingrett.

Den utpekte gjenglederen er fortsatt folkeregistrert i farens leilighet på Holmlia, dette til tross for at han giftet seg sommeren 2015.

Bryllupet ble holdt på et hotell i Skopje i Makedonia, og bilder på sosiale medier viser at flere kjente kriminelle var til stede på festen.

27-åringen er født i Norge, men har bakgrunn fra Vest-Balkan.

Aldri domfelt

Allerede i 2007 ble han og 12 andre tenåringsgutter registrert med bilde og navn i en politirapport under overskriften «Holmliagjengen». Flere i det gryende gjengmiljøet gikk i samme klasse eller parallellklasse på Holmlia skole.

Foreldrene deres var fra Balkan, Somalia, Syria, Marokko, India og Norge. Møtestedet deres var trappen utenfor skolen.

Betjenten fra den lokale politiposten husker den utpekte gjenglederen som en person som bare sa «ja» og «nei.»

– Det gjorde at han gikk under radaren vår i mange år, sier den nå pensjonerte politimannen.

En dag i 2012 satt guttene på trappen utenfor Holmlia skole med skuddsikre vester på, ifølge en person som kjenner nærmiljøet på Holmlia godt.

I dag henger et fotografi av den utpekte gjenglederen på en vegg, over en PC, på Manglerud politistasjon.

Ifølge en politirapport er 27-åringen involvert i en rekke alvorlige saker – fra store narkotikasaker til drapsforsøk.

27-åringen er aldri tidligere domfelt i Norge, men tall fra politiets straffesaksregister viser at han har vært registrert som mistenkt eller siktet i 20 saker.

De eneste straffereaksjonene han har fått, er én såkalt påtaleunnlatelse i 2008 og seks forelegg, ifølge tall VG har fått innsyn i.

– Jeg er bare en arbeider

27-åringen tidligere benektet overfor VG at han er innblandet i kriminalitet.

– Hei sjef, jeg er bare en arbeider, svarte gjennom en melding på Instagram.

Da VG stilte flere spørsmål, fikk vi dette svaret:

– Vil ikke være uhyggelig mot deg, så jeg må be deg pent om å la meg være i fred. Greit?

Han benekter at han er leder i den kriminelle gjengen:

– En alvorlig påstand, men jeg har ingen versjon å dele, og det er bare løgn. Jeg har aldri i livet mitt sitt i fengsel eller vært innblandet i kriminell aktivitet, så du bør dobbeltsjekke fakta, skrev 27-åringen.

For kort tid siden sendte politiet ut en internasjonal etterlysning av 27-åringen. Denne uken ble han pågrepet. Bakgrunnen er nye opplysninger i etterforskningen av et drapsforsøk og en kidnappingssak.

Den utpekte gjenglederen er siktet i begge sakene.

Politiet: Mistanken er styrket

27-åringen har siden 2012 vært siktet for et drapsforsøk som skjedde på Furuset i Oslo. Natt til 18. mai dette året ble en daværende lederskikkelse i den kriminelle gjengen Furuset Bad Boys skutt utenfor hjemmet sitt.

Som VG har tidligere skrevet, ble etterforskningen av saken nærmest en kasteball mellom ulike seksjoner i Oslo politidistrikt .

Den siste tiden har politiet gjennomført nye avhør i saken – og det skal ha dukket opp nye opplysninger som anses som svært interessante, får VG opplyst.

– Vi har etterforsket det drapsforsøket intenst den siste tiden, og vi mener at mistanken mot mannen som nå er pågrepet er styrket. Han er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, sier politiadvokat Iselinn Håvarstein til VG.

Takker VG

Det er også fem andre siktede menn i saken – alle med tilknytning til Young Bloods. Politiet ønsker ikke å kommentere om det nå planlegges grep mot noen av disse.

Offeret (34) i saken, som har flyttet ut av Oslo og forsøkt å legge det kriminelle livet bak seg, er fornøyd med utviklingen i saken.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at politiet endelig synes å ta denne saken på alvor. Det er gått seks år, uten at noen er blitt stilt til ansvar for det som skjedde. Alt dette er takket være VG, det skjedde ikke noe i denne saken før dere skrev om saken før sommeren, sier 34-åringen.

Den andre saken som den utpekte gjenglederen i Young Bloods er siktet for, er en kidnappingssak fra 2015. I september dette året ble han mann i 40-årene utsatt for grov vold, truet på livet og holdt fanget i et kott i en leilighet på Holmlia. Det gikk to døgn før han ble sluppet løs.

Fem personer ble i Oslo tingrett tidligere i år dømt til strenge straffer i saken. Flere av de dømte kan knyttes til Young Bloods. Alle har senere anket dommene, og de fem står i neste uke igjen tiltalt i saken, denne gang i Borgarting lagmannsrett.

Nye siktelser i kidnappingssak

I kjølvannet av tingrettsbehandlingen av kidnappingssaken, har politiet fortsatt etterforskningen av saken. Mellom fem og ti nye personer er nå siktet i saken. Blant dem den utpekte gjenglederen.

– Saken er stadig under etterforskning. Politiet har fått nye opplysninger i saken, blant annet knyttet til mannen som nå er pågrepet i Marokko. Han er siktet for å ha iscenesatt kidnappingen, samt medvirket til at en person er blitt holdt skjult for politiet, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til VG.

27-åringen har også tidligere vært siktet i kidnappingssaken, og satt en periode i varetekt i 2016. Men politiet endte den gang med å henlegge saken mot den utpekte gjenglederen. Nå er han altså på ny siktet i samme sak.

Politiet jobber med å få 27-åringen utlevert til Norge. Det er ikke kjent hvor lang tid

– Vi har ikke fått annet enn en formell melding om at han er pågrepet fra marokkanske myndigheter. Det jobbes med å få til en utlevering til Norge så snart som mulig, sier politiadvokat Håvarstein.

Nekter straffskyld

27-åringen, som av politiet er utpekt som lederen av Young Bloods og som er pågrepet i Marokko denne uken, vil ifølge sin advokat samarbeide med politiet.

– Min klient ønsker å komme hjem til Norge. Han vil samarbeide fullt ut med norske og marokkanske myndigheter slik at utleveringsprosessen kan gå så raskt som mulig, sier forsvarer Ketil Magnus Berg til VG

27-åringen som av politiet er utpekt som lederen av den kriminelle gjengen Young Bloods, ble pågrepet i Marokko denne uken.

Han nekter, ifølge forsvareren straffskyld i forbindelse med siktelsen for drapsforsøk og siktelsen i en kidnappingssak.

– Jeg ønsker ikke å si noe om forholdene han er siktet for, utover at han ikke erkjenner straffeskyld, sier forsvareren.