Thorkildsen om varslersak: – Trist at vi har kommet i en slik situasjon

Tirsdag ble det kjent at skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) får sterk kritikk av ledergruppen i Oslo-skolens administrasjon.

Nå kommenterer Thorkildsen kritikken, som kommer frem i et varsel sendt Oslo kommunes sentrale varslerordning, for første gang.

I varselet beskrives Thorkildsens oppførsel som både trakasserende og utilbørlig overfor de ansatte i administrasjonen.

«Byrådens atferd i møter med medarbeidere i Utdanningsadministrasjonen er trakasserende», heter det i varselet Aftenposten omtalte tirsdag.

Hun blir også beskrevet som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

– Vanskelig samarbeidsforhold

Thorkildsen omtaler situasjonen som «trist».

– Jeg synes det er trist at vi har kommet i en slik situasjon. Av hensyn til videre saksgang har jeg dessverre ikke anledning til å kommentere forholdene i detalj, sier hun til VG.

Thorkildsens kommentar til saken ble først omtalt i Nettavisen .

– På generelt grunnlag kan jeg si at det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten. Slik har det vært over flere år, også under tidligere politiske ledelse. Kommunikasjonen har til tider vært svært krevende, sier hun og legger til:

– Jeg har savnet åpenhet, og imøtekommenhet om nye faglige innspill og politiske føringer. Det kan alltid være faglige uenigheter, men det må aldri være tvil om hvem som sitter med ansvaret for å følge opp politiske prioriteringer.

Har savnet samarbeidsvilje

Hun mener lite samarbeidsvilje har kommet i veien for utvikling av Oslo-skolen.

– Når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført etter intensjonen, forteller hun.

Thorkildsen har siden desember 2017 vært byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, tidligere var hun byråd for eldre, helse og sosiale tjenester.

– I rollen som skolebyråd mener jeg det er helt avgjørende å invitere til åpenhet, innspill, involvering og debatt om Osloskolen, og jeg er opptatt av at vi har et bredest mulig kunnskapsgrunnlag og hører mange ulike stemmer før vi tar beslutninger om videreutviklingen av skolene våre.

Hun mener også at nye perspektiver bør møtes med «åpenhet, imøtekommenhet og et kritisk blikk».

Thorkildsen ville gjenoppta sak mot utdanningsdirektør

Direktør for Utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen, vil ikke kommentere saken overfor Aftenposten. Ifølge Aftenposten var hun ikke informert om varselet i forkant.

Tidligere i år skrev Dagsavisen at det i 2014 kom et varsel om Søgnens lederstil. Dette ble undersøkt av kommunen, men ble raskt lagt bort. Senere skal byrådsavdelingen til Thorkildsen igjen ha åpnet nye undersøkelser i saken .

Varslerne mener ifølge Aftenposten at formålet var å «kvitte seg med etatsdirektør Søgnen».

Verneombudet åpnet ikke noen ny gransking, men gjennomfører en ny arbeidsmiljøundersøkelse, i tråd ønsket fra politisk ledelse, skriver avisen.

– Med bakgrunn i at en anonym varsler hevdet at det fortsatt er kritikkverdige forhold i Utdanningsetaten, ble det besluttet at det skulle gjennomføres en undersøkelse av det psykososiale arbeidsmiljøet i Utdanningsetatens administrasjon. Dette vil være en bred undersøkelse til alle medarbeidere, sa Thorkildsen til Aftenposten.