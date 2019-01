FØLER SEG STRAFFET: I følge tiltalen ble kvinnen i 20-årene voldtatt i 2016, i snart tre år har hun ventet på en rettssak. Den er nå utsatt fordi to av de tre gjerningsmennene har forsvunnet. Foto: Ciclie S. Andersen

Voldtektsoffer fortviler etter utsettelse: – Den som blir straffet er meg

INNENRIKS 2019-01-19T09:35:06Z

Politiet mener kvinnen i 20-årene ble gjengvoldtatt på et gatekjøkken. Etter tre år er to av tre antatte gjerningsmenn fortsatt på frifot, og rettssaken utsatt på ubestemt tid.

Publisert: 19.01.19 10:35

– Skal jeg gå og bære med meg dette i alle år, i påvente av at kanskje det blir en rettssak? Den som blir straffet er meg, og ikke dem. Jeg har ikke noe valg. Jeg kan ikke stikke fra det her, sier kvinnen til VG.

For snart tre år siden, natt til lørdag 30. januar 2016, stoppet kvinnen innom et gatekjøkken på vei hjem fra en bytur. Ifølge tiltalen ble hun her voldtatt av tre menn med tilknytning til gatekjøkkenet. Kvinnen var ruspåvirket og ute av stand til å motsette seg voldtekten.

En politipatrulje kom raskt til stedet etter hendelsen, de tre mennene ble pågrepet og kvinnen kjørt til legevakten. Her ble alle nødvendige prøver tatt, mens politiet sikret spor på toalettet der voldtekten skjedde.

– De hadde alle de tre siktede, de hadde meg, de hadde DNA og sporsikring. Det ble relativt fort bevist at det er DNA-tilknytning mellom alle oss fire. Så har de tabbet seg ut på veien, sier kvinnen.

Politiadvokat Cecilie Gulnes sier de siktede ble pågrepet, avhørt og at det ble gjort sporsikringer på dem, men de ble aldri varetektsfengslet.

– De ble løslatt fordi politiet vurderte det slik at fengslingsvilkårene ikke var oppfylt. Det er strenge vilkår for å kunne varetektsfengsle en siktet fordi dette er et svært inngripende tvangsmiddel, sier Gulnes til VG.

Alle de tre mennene nekter straffskyld.

Nekter straffskyld

De tre tiltalte mennene er henholdsvis 27, 37 og 39 år gamle. Hverken 37-åringen eller 27-åringen er å få tak i. De tre risikerer 21 års fengsel for grov voldtekt.

– Min klient har ikke blitt stevnet for retten. Jeg har ingen kontakt med ham og jeg vet ikke hvor han er, sier Mohammad Ashan Rashid forsvareren til 37-åringen.

27-åringens forsvarer Farooq Ansari sier at hans klient heller ikke er stevnet for retten. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

39-åringens forsvarer Ulrik Sverdrup-Thygeson sier hans klient var klar for å møte i retten, og at han ikke erkjenner straffskyld.

Utsatt

Rettssaken skulle startet i Oslo tingrett 11. desember i fjor, nesten tre år etter hendelsen, men slik ble det ikke.

Ifølge kvinnens advokat Kumrije Rusiti ble hun informert om at politiet ikke visste hvor to av de tiltalte befant seg bare dager før rettssaken skulle startet. Advokaten ble da gjort oppmerksom på at politiet helt siden 2017 har hatt problemer med å hente inn de tre mennene til avhør.

Ettersom kun en av de tre var blitt stevnet for retten ble rettssaken utsatt, saken kunne ikke føres mot den ene mannen alene.

Tingretten må nå komme med en ny dato for rettssaken, men dersom to av de tiltalte fortsatt er borte, vil saken trolig bli utsatt på nytt.

– Svært belastende

Denne høsten har vært svært belastende for kvinnen. Det har vært utfordrende å forberede seg til rettssaken, og rippe opp i detaljene hun ønsker hun kunne glemme. Dermed var det en vond overraskelse for kvinnen og hennes advokat å få vite at rettssaken ble utsatt, under en uke før hun skulle møte i retten.

– Det er svært uheldig at jeg ikke fikk beskjed om dette tidligere, og det var ikke en enkel oppgave å videreformidle til min klient at saken måtte utsettes. Hun har vært igjennom en meget tøff tid og tok beskjeden særdeles tungt, sier kvinnens advokat.

Kvinnen har slitt psykisk i mange år, og hadde avtalt at hun skulle legges inn på sykehus i forbindelse med rettssaken. Hun synes det er vanskelig å tenke på at hun enda en gang må forberede seg til en rettssak – dersom de tiltalte i det hele tatt dukker opp.

– Politiet kan ikke ha kontroll på personer uten videre, sier statsadvokat Asbjørg Lykkjen til VG.

– Mistenker politiet at de har forsvunnet for å unndra seg straff?

– Vi har ikke noe grunnlag for å si at de forsøker å unndra seg straff. Vi har ikke funnet dem, så vi har ikke fått forkynt vår stevning til retten. Dermed kan vi ikke dokumentere at de er kjent med at de skal møte i retten, sier statsadvokaten.

Lykkjen beklager at situasjonen har blitt sånn den har blitt, men mener politiet ikke har kunnet gjøre mer enn det de har gjort.

Frykter henleggelse

– Den måten man blir tatt imot i systemet er helt forferdelig. Du blir et objekt, og ikke ivaretatt. Du ligger bare i en sorteringsbunke, og venter på å rykke opp i køen, sier hun.

Kvinnen er langt fra den eneste som opplever det å anmelde en voldtekt som svært belastende. I november i fjor skrev VG om Tanja Arntsen (46) som fortalte at hun følte seg som et nummer på et papir da hun anmeldte.

Les Tanjas historie her – eller hør lydbok!

Èn av ti kvinner blir voldtatt i løpet av livet. Hele 90 prosent anmelder aldri, viser tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Kvinnen er nå redd for at det aldri blir noen sak, og at de tiltalte får gå fri.

– Jeg sitter igjen med så mange spørsmål, og jeg tror ikke de kommer til å dukke opp. Det kan jeg ikke se for meg. Jeg kommer til å gå med denne saken i bakhodet til den blir foreldet, sier kvinnen.

– Det nytter ikke å anmelde

Kvinnens møte med rettssystemet gjør at hun er skeptisk til om det lønner seg å anmelde voldtekt.

– Jeg lurer på hvorfor man skal anmelde en voldtekt når den eneste det går utover er en selv. Jeg forstår ikke hvorfor det lønner seg, når politiets innsats er så liten og så dårlig som den er, sier kvinnen.

Kvinnen forteller at hun gjennom hele prosessen med politiet har følt seg nedverdiget. Hun frykter saken hennes har blitt en liggesak hos politiet.

– Har det vært en aktiv etterforskning hele tiden, eller har det blitt en liggessak?

– Det pågikk etterforskning i hele 2016. I 2017 hadde saken noe liggetid i påvente av en påtaleavgjørelse. Etter at påtaleansvarlig hadde vurdert saken, ble den returnert til etterforsker for noe mer etterforskning. Den ble deretter sendt til statsadvokaten i oktober 2017, forteller politiadvokat Gulnes.

Statsadvokaten sendte imidlertid saken tilbake for ny etterforskning i desember 2017. Etter dette ble saken igjen sendt til statsadvokaten.

– Politiet har forståelse for at den lange saksbehandlingstiden har vært en belastning for fornærmede, og dette beklager vi på det sterkeste, sier Gulnes.