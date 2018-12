KREVER RUTINER: Integreringspolitikk talsperson i Ap, Siri Gåsemyr Staalesen. krever endringer. Jan Tore Sanner (H) til høyre. Foto: Masud Gharakani

Ap, Sp og SV krever nye rutiner i asylmottak

VG avslørte i høst hvordan unge menn blir utnyttet av norske kvinner i asylmottak. Nå krever Ap, Sp og SV at regjeringen sørger for retningslinjer og rutiner som beskytter unge menn mot å bli utnyttet.

I dag drøftes statsbudsjettet for kommunalkomiteen. Komiteens flertall, Ap, Sp og SV, krever i en merknad i statsbudsjettet at regjeringen «må sørge for at det innføres retningslinjer ved alle asylmottak som skal forhindre seksuell utnyttelse av alle beboere, samt rutiner for at alle beboerne har kjennskap til disse retningslinjene og rett på et varslingssystem som fanger opp uønsket seksuell oppmerksomhet».

– Vi kan ikke se at regjering har svart godt nok på ansvaret regjeringen har for å forhindre dette. Det er viktig for Arbeiderpartiet at vi får forsikringer fra regjeringen om at de tar ansvar for å følge opp at retningslinjer endres etter de rystende avsløringene, sier integreringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Siri Gåsemyr Staalesen.

22. september kunne VG avdekke at unge, mannlige asylsøkere er blitt utsatt for sexpress og uønsket seksuell oppmerksomhet av norske, frivillige kvinner ved asylmottak. Mennene fortalte at de fikk gaver, penger og hjelp – og følte seg forpliktet til å ha sex med kvinnene.

Det finnes ingen varslingsrutiner for unge menn som opplever sexpress fra frivillige på asylmottak. Utlendingsdirektoratet (UDI) uttalte at de ville vurdere å innføre konkrete krav eller rutiner mot seksuell utnyttelse av menn.

Kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) ble stilt spørsmål om hva han er villig til å foreta seg for å hindre at unge menn blir utnyttet i mottak.

– Det er et alvorlig og viktig spørsmål. Seksuell utnyttelse er uakseptabelt uavhengig av hvem det gjøres av og hvor det skjer. Selvsagt skal det være slik at man er informert om hvilke rettigheter man har og hvem man kan varsle til, sier han.

– Jeg skal sørge for at vi sjekker opp hvordan disse spørsmålene er fulgt opp, lover Sanner.