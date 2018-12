JAKTEN ENDTE HER: Bil gikk rundt og havnet på taket etter politijakt i Moss sentrum torsdag. Foto: Nyhetstips.no / NTB scanpix

Stjal datamaskin - havnet på taket

Først stjal tyvene en datamaskin på Elkjøp. Så ble de pågrepet da de forsøkte å kjøre fra politiet og havnet på taket i Moss.

Andrea Rognstrand

NTB

Publisert: 20.12.18 21:48

Meldingen om saken kom klokken 19.10 torsdag kveld, ifølge Øst politidistrikt.

– Politiet ønsket å stoppe en bil ved jernbanestasjonen, men føreren unndro seg kontroll og nektet å stoppe. Deretter ble det en biljakt, der bilen kjørte opp Værlegata. Der skal bilen ha truffet en trapp og en parkert bil og endt på taket, sier Hege Jelsnes i politiet i Moss til Moss Avis .

Operasjonsleder Ronny Samuelsen ved Øst politidistrikt opplyser til VG at biljakten startet etter at de fikk inn melding om et tyveri av en Macbook-maskin på Elkjøp.

– Medarbeiderne hadde tatt registreringsnummeret på bilen. En politipatrulje i området begynte å kjøre etter dem, opplyser Samuelsen.

Personene var to menn i 20-årene, opplyser operasjonslederen.

Ifølge NTB ble ingen skadet i hendelsen. Operasjonslederen opplyser at begge mennene klagde på smerter i rygg og kne.

Mennene er nå pågrepet av politiet.

– Det ble blant annet funnet en ipad i bilen, som vi undersøker om kan stamme fra et annet tyveri, opplyser Samuelsen.

Begge mennene er kjenninger av politiet fra før.