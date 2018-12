DYRT: Markedet forventer høye strømpriser i hele vinter. Foto: Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB scanpix

Strømprisene kan forbli høye helt til våren

Tørkesommer, høye CO2-priser, dyrt kull og dyr gass har bidratt til høye strømpriser. Markedet ser få tegn til nedgang med det første.

Vi er inne i den delen av året vi bruker mest strøm, og mange har fått merke at prisene har gått kraftig opp den siste tiden. Tirsdag kostet en kilowattime 52,7 øre, skriver Dagbladet .

Basert på Nasdaqs månedskontrakter venter markedet at prisen holder seg på samme nivå fremover, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge til Dinside.no. Kontraktene for januar til mars ligger alle på rundt 50 øre per kilowattime, noe som tilsier at strømmen vil forbli dyr fram til våren.

De siste årene har prisene på strøm om vinteren vært relativt lave, og vi må tilbake til 2010 eller 2011 for å finne samme prisnivå som vi har denne vinteren. Været i år har bidratt til de høye prisene, med store svingninger fra tørkesommer til rekordvåt høst. I tillegg har økte priser på kull, gass og CO2-utslipp dratt med seg de europeiske strømprisene oppover.

I tredje kvartal i år var det lavere produksjon og eksport enn i samme periode i fjor, og i noen uker var vi nettoimportører av strøm.

– Det betyr at kraftprodusentene har spart vann til vinteren, forklarer Øverås og legger til at regnet i høst har fylt opp vannmagasinene til nærmere normalen for årstiden.