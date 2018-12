FORNØYD: Fridtjof Schmidt selger fyrverkeri, men har også handlet inn til mandag. Foto: Even Lübeck

Derfor kjøper de fyrverkeri: – Logisk sett er det helt dust

INNENRIKS 2018-12-30

Importørene melder at de selger fyrverkeri for flere hunder millioner kroner, mens andre vil forby oppskytingen.

Publisert: 30.12.18

– Vi kjøper litt fyrverkeri for et par hundrelapper, fordi det er tradisjon. Det er gøy i ca. ti minutter. Men rent logisk sett er det helt dust.

Det sier fyrverkerikjøper Christer Aasen.

En skøytelengde unna Ullernbanen selges det fyrverkeri i dagene før nyttårsaften. Pågangen er stor når VG er innom boden til Ullern Bandy i en drøy time lørdag formiddag.

En av dem som har handlet flere typer fyrverkeri er Christer Aasen og sønnen Benjamin.

– Vi sender jo opp flere hundre kroner i løpet av et par minutter, og that’s it. Det er også brannfare og dyr blir skremt. Det er ikke bra, uttaler far, før han får svar av sønnen:

– Men det er jo en tradisjon på nyttårsaften! Vi feirer at det er nytt år, det er gøy.

Kjøper for barnas skyld

En annen som har handlet inn diverse varianter til mandagens store høydepunkt, er Morten Salvesen. Han forteller at de har kjøpt inn fyrverkeriene for barnas skyld.

– Dit vi skal er det ikke noe annet fyrverkeri å se på, derfor kjøper vi det for barnas skyld. Det er viktig for meg at barna får en hyggelig opplevelse, men jeg synes det er fornuftig å forby det. Det er farlig, spesielt i tettbygde strøk.

– Varer bare i tre timer, så ...

Fridtjof Schmidt er en av Ullern-spillerne som selger fyrverkeriet. Han har handlet flere forskjellige typer selv.

– Fyrverkeri er en del av nyttårsaften. Det er en stor del av kvelden, og sånn har det vært siden jeg har vært liten. Det er smell og farger i luften.

Schmidt skjønner godt de som ønsker å forby fyrverkeri. Selv har foreldrene hans dratt på hytta for å unngå bråket.

– Det er farlig og det kan oppstå mange ulykker. At det er forbudt med pinneraketter, er bra. Det kan jeg forstå. Likevel varer det bare i tre timer, så ...

Akkurat dét er Terje Ødegård enig i.

– De som vil forby det tenker ofte på dyrene sine. Jeg kan forstå det, men sånn er det. Det er noen timer i året, da må man kunne tåle litt bråk. For jeg elsker fyrverkeri, det er jo kjempegøy!

Fyrverkerisjef: Les bruksanvisningen!

Anders Sture er daglig leder i Svea, og sier at Svea omsetter for rundt 325 millioner i året.

– Det er mest aktivitet ute i distriktene, og spesielt i Nord-Norge. Salget er 10–12 ganger høyere ellers i landet enn i Oslo.

Han forteller at det er større effekter til dyre summer som er trendene i år, etter at raketter ikke kan kjøpes lengre.

– Det er også primært menn som kjøper fyrverkeri. Ni av ti som kjøper er menn, mens kvinnene og barna som kjøper, kjøper som oftest stjerneskudd.

Sture kommer også med en oppfordring til folket, før fyrverkeriene skal skytes opp natt til 1. januar:

– Les bruksanvisningen! Sett av 60 sekunder på å lese den, og følger du den er du trygg. Da skjer heller ingen personskader.