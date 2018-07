OMKOM: Distriktredaktør Morten Ruud i NRK Finnmark mistet livet i en gyrokopter-ulykke i Finland lørdag. Her avbildet i forbindelse med utsending av en pressemelding fra NRK i 2016. Foto: Ole Kaland / NRK

NRK-redaktør Morten Ruud døde i gyrokopter-ulykken i Finland

Publisert: 21.07.18 23:49 Oppdatert: 22.07.18 00:47

Det var 57 år gamle Morten Ruud fra Lakselv som mistet livet i ulykken i Nord-Finland lørdag kveld, bekreftet politiet.

Politiet i Finnmark bekrefter i en pressemelding at det var Morten Ruud (57) fra Lakselv som mistet livet i gyrokopterstyrten ved Kilpisjärvi i Nord-Finland lørdag ettermiddag.

Ruud var distriktsredaktør for NRK Finnmark, og hadde kontor i Alta .

Navnet offentliggjøres i samråd med de pårørende.

Skulle fra Lakselv til Steigen

– De fløy ut fra Lakselv i dag og vi fikk melding om styrten like over klokken 18. Meldingen kom via en tredjeperson i Norge som hadde blitt oppringt av passasjeren i gyrokopteret, sier Eirik Pedersen, operasjonsleder i Finnmark politidistrikt til VG.

Gyrokopteret skal ha gått ned i en skråning på vidda i nærheten av et vann ved Kilpisjärvi.

– I første melding får vi beskjed om at de har gått ned rett øst for Kilpisjärvi på finsk side og at en er skadd og en lettere skadet, sier Pedersen.

Hovedredningssentralen fikk opplyst en cirka-posisjon fra passasjerens kart på mobiltelefonen, så redningshelikoptrene brukte kort tid på å lokalisere styrtstedet.

Det var legen på luftambulansen som erklærte Ruud død på stedet.

– Det første norske redningshelikopteret krysset grensen til Finland klokken 19.15 og lokaliserte styrtstedet 19.25, sier Lars Nedrevåg, vakthavende redningsleder i HRS Nord-Norge til VG.

Det første finske helikopteret var fremme rundt klokken 20.00

Ulykken skjedde omlag 20 kilometer øst for Kilpisjärvi, som ligger like ved grensen til Troms fylke i Norge, i området hvor grensene mellom Norge, Sverige og Finland møtes.

Ifølge politiet var Ruud fører av gyrokopteret og hadde i tillegg med en passasjer. Passasjeren kom fra ulykken med lettere skader.

I et intervju i Finnmark Dagblad i 2015 uttalte Ruud seg om fly-lidenskapen, og om samholdet i mikrofly-miljøet.

– Miljøet er absolutt oppadgående og i Lakselv har man egen mikroflystripe i tillegg til Lakselv lufthavn Banak. Også i Alta er det et fantastisk miljø, der det er kommet flere nye fly og flere nye flygere. Har du en drøm om dette og har anledning, vil jeg si at dette er fantastisk artig, uttalte han.

I intervjuet fortalte han at han opprinnelig som ung hadde en drøm om å bli jagerflypilot, men at det var en drøm han slo fra seg. Han fortalte at det tok ham fire år med teori og 47 instruktørtimer før han kunne fly gyrokopteret alene for første gang.

Ruud jobba som Moskva-korrespondent for NRK frå 2007–2010, skriver NRK.

Ulykken etterforskes av finsk politi, skriver politiet i pressemeldingen.

Årsaken til ulykken er fremdeles ukjent, men ifølge HRS skal det ha vært oppholdsvær med høyt skydekke i området.