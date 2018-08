51-åringen ble pågrepet i Albania i sommer, etter 13 på rømmen. Det ble blant annet funnet heroin i gamle tennissokker da politiet gjorde beslag i saken i 2001. Foto: POLITIET

Narkotikadømt tatt etter 13 år på rømmen

En kosovoalbaner som i 2003 ble dømt til 10 års fengsel for grov narkotikakriminalitet er tatt i Albania. Han er allerede blitt utlevert til Norge, og har påbegynt soning av straffen i Ullersmo fengsel.

Publisert: 31.08.18

– Han har vært etterlyst siden 2005 og han ble pågrepet nå i sommer, sier politiadvokat Anne Cathrine Aga ved Oslo politidistrikt til VG.

51-åringen ble sammen med to andre dømt til mellom 10 og 12 års fengsel for befatning med ca. 7 kg heroin i 2001, noe som tilsvarer mellom 140.000-150.000 brukerdoser av stoffet.

En fjerde person ble dømt til 4 års fengsel for befatning med ca. 90 gram heroin.

Ingen av de dømte var selv brukere av stoffet og alt stoffet var ifølge dommen ment for videresalg.

Rømte til utlandet – tatt i sommer

– I juni ringer albansk politi og forteller at de har fått tak i han. Det syns vi var hyggelig, selv om det tok litt tid med å få i stand utleveringen. Nå er han her og soner sine 10 år, dog 15 år for sent, sier Aga.

Kona til 51-åringen var den eneste som var norsk statsborger og det var hun som fikk den strengeste straffen på 12 år. Som følge av utsatt soning fordi hun måtte amme deres felles barn, så ekteparet sitt snitt til å forlate Norge og unndra seg soning.

De ble internasjonalt etterlyst i 2005.

– Jeg husker saken godt, sier daværende etterforsker på saken, nå etterforskningsleder ved Oslo politidistrikt, Arvid Utby.

– Hva tenkte du da du fikk meldingen om at han var tatt?

– Det var en tilfredsstillelse over det å se at saken kan få en avslutning. Det går en kjede fra etterforskning og dom til soning. Slipper de unna soningen, så mangler det noe vesentlig, sier Utby.

Nærmer seg foreldelse

Kona til 51-åringen er fremdeles på rømmen, til tross for at hun har vært etterlyst internasjonalt i 13 år. Saken vil være foreldet i 2024 og klarer kvinnen å holde seg skjult i seks år til, vil hun slippe å sone straffen. Ektemannen, 51-åringen som ble pågrepet i Kosovo i sommer, må sone hele straffen på 10 år.

– Det er en gladsak at kjeltringer ikke slipper unna selv om de har vært på rømmen. Vi finner dem og setter dem inn igjen, sier Aga.

Politiet i Albania fortsetter letingen etter den straffedømte kvinnen.