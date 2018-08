SIKTET: En Troms-mann som har vært en profilert samfunnstopp i flere år, er av politiet siktet for sedelighetslovbrudd. Foto: Terje Mortensen Foto: TERJE MORTENSEN/VG

Samfunnstopp sedelighetssiktet: Statsadvokaten krever mer etterforskning

INNENRIKS 2018-08-23T10:30:19Z

Statsadvokaten mener politiet fremdeles har en jobb å gjøre før det kan avgjøres om den sedelighetssiktede samfunnstoppen skal tiltales eller ikke.

Publisert: 23.08.18 12:30 Oppdatert: 23.08.18 14:17

Det skriver Troms og Finnmark statsadvokatembeter i en pressemelding.

Saken ble oversendt fra politiet i Tromsø i sommer, men nå har statsadvokaten har kommet til at det må foretas enkelte avklaringer i saken før den kan påtaleavgjøres. Dermed er saken returnert til Troms politidistrikt for videre etterforskning.

– Det er ingen dramatikk i dette. Her er det snakk om nyanser. Alle kan vurdere ting ulikt og det jeg har bedt om er kun supplement til den etterforskningen som allerede er gjort, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo til VG.

Nordbo ber om at politiet gjennomfører et avsluttende avhør av siktede, og at han har bedt om en sakkyndig undersøkelse av en de fornærmede.

Vil avhøres på nytt

Det er den siktede Troms-mannen selv som har bedt om et nytt avhør.

– Han har tidligere vært gjennom flere avhør der han har blitt spurt om hvor han var og hva han gjorde på konkrete datoer flere år tilbake i tid, uten at han hadde tilgang til sine egne notater og kalender. Derfor ønsker han å forklare seg igjen slik han får svart så presist som mulig, sier mannens forsvarer Ulf E. Hansen til VG.

Advokaten sier han stusser over at politiet valgte å sende over saken før avhøret er gjennomført, men sier han er glad for at statsadvokaten mener det er nødvendig.

– Når man ber om et ekstra avhør, så bør det bli gjennomført, sier statsadvokat Nordmo.

Statsadvokaten har bedt om at saken oversendes på ny innen 1. november 2018.

Avhøret av den siktede er nå planlagt i midten av september.

Nekter straffskyld

Troms politidistrikt skriver i en pressemelding at de tar statsadvokatens beskjed til etterretning og at de skal gjennomføre de etterforskningsskritt de er bedt om, men at de ikke har noen ytterligere kommentarer i saken.

Mannen, har vært en profilert samfunnstopp gjennom flere tiår, ble pågrepet og varetektsfengslet i januar i år. Han er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling, avhengighets- eller tillitsforhold.

Troms-mannen ble løslatt fra varetekt i februar i år. Han erkjenner ikke straffskyld.