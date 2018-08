UNDER SAMME TAK: Lisa Maria og Knut Arild Hareide, her fotografert under et intervju i 2012. Foto: Kent Skibstad

KrF-Hareide selger huset for 16 mill: – Vil redusere huslånet

INNENRIKS 2018-08-23T14:24:30Z

KrF-leder Knut Arild Hareide (45) og kona Lisa Maria (35) selger huset de selv fikk bygget på grunn av familieøkonomien.

Publisert: 23.08.18 16:24

Denne uken ble annonsen på boligen, som paret har bodd i siden 2014, lagt ut på Finn .

Prisantydning: 16 millioner kroner.

«Jeg kan bekrefte at vi har lagt ut vår bolig for salg. Hele familien trives svært godt med naboer og lokalmiljøet på Grefsen. Det er derfor vemodig å legge huset ut for salg», skriver Knut Arild Hareide i en tekstmelding til VG.

Hareide, som denne uken har stått i homobråket i KrF, sier det er økonomiske grunner som gjør at de velger å flytte.

«Hovedgrunnen til at vi ønsker å selge er at vi i dag bor i et hus som vi synes er i største og dyreste laget. Vi er en småbarnsfamilie med kun én inntekt, og et salg vil redusere huslånet vårt og våre totale bokostnader», skriver han.

Hareide og kona giftet i 2012. I 2013 fikk de sitt første barn, en datter. To år senere ble de på nytt foreldre, til en gutt.

KrF-lederen opplyser til VG at familien ikke har kjøpt noen ny bolig, men at de vil fortsette å bo i Oslo, selv om Hareide er stortingsrepresentant innvalgt fra Hordaland fylke.