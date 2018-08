September 2017: «Urovekkende avvik». August 2018: «Vi har veldig gode rutiner»

INNENRIKS 2018-08-15T18:07:52Z

På NRK Dagsrevyen tirsdag uttalte brodirektør Børre Stensvold at vegvesenet har gode rutiner på inspeksjon av norske broer. I en intern e-post datert et snaut år tilbake har pipen imidlertid en annen låt.

Marthe S. Lien

Sondre Nilsen (grafikk)

Publisert: 15.08.18 20:07 Oppdatert: 15.08.18 21:58

Gjennom reportasjeserien «De forsømte broene» , som VG publiserte i 2017, ble det avdekket en rekke feil og mangler på flere av de 17.000 riks- og fylkesbroene vi har her til lands.

Det ble i tillegg avdekket omfattende regelbrudd for registrering og inspeksjoner av broene i Vegvesenets eget registreringssystem Brutus.

Faktisk ble resultatet av VGs gransking at Vegvesenet bryter reglene på hele én av to broer .

Likevel er brodirektøren i dag, rundt 11 måneder etter avsløringene, klar på at norske broer er «meget trygge».

– Gode rutiner

Tirsdag ble Stensvold intervjuet på NRK Dagsrevyen i forbindelse med brotragedien i Italia, der en 80 meter lang seksjon av en motorveibro kollapset og falt 45 meter ned på et industriområde. Onsdag formiddag var dødstallene oppe i 35.

Årsaken til kollapsen er foreløpig ikke kjent.

På spørsmål fra NRKs nyhetsanker Yama Wolasmal på om dette kunne skjedd i Norge svarer Stensvold følgende:

– Det er helt umulig å garantere seg, men vi har veldig gode rutiner på inspeksjon. (...) Vi har også et veldig godt regelverk og gode systemer, så jeg mener at broene i Norge er meget trygge å kjøre på.

I en intern e-post VG fikk tilgang til i september 2017, var brodirektøren imidlertid ikke like overbevist om at Vegvesenets registreringssystem gir en fullstendig oversikt over feil og mangler på norske broer.

Han omtaler avvikene Vegtilsynet har avdekket som «meget urovekkende»:

«Dette er meget urovekkende avvik, som i seg selv vil være et godt nok grunnlag for et tabloid oppslag med knallhard kritikk av våre rutiner og oppfølgingssystemer», heter det i den interne e-posten.

«Jeg trodde ikke det var mulig etter å ha jobbet målrettet med fagsiden for broinspeksjoner over mange år. I tillegg har dette hatt både ekstern og intern fokus, så jeg er trygg på at vi hadde bedre kontroll. (...), skriver han videre, før han til slutt konkluderer med at de må være «ydmyke» og legge seg «paddeflate».

Et drøyt år etter omtaler han likevel rutinene for inspeksjon av landets 17.000 broer som «veldig gode».

Alle er ennå ikke kontrollert

– Hvordan kan du være så sikker på at norske broer er meget trygge, så kort tid etter at det ble avdekket at flere av dem hadde omfattende feil og mangler?

– På bakgrunn av Vegtilsynets rapporter så ble det igangsatt bred en gjennomgang av broforvaltningen for riks- og fylkesveier i Norge. Det ble laget en rapport og iverksatt mange tiltak, både administrativt og rundt det å gjennomføre broinspeksjoner, i henhold til regelverket, sier Stensvold til VG.

Han forteller at Vegvesenet i løpet av 2018 skal kontrollere alle de 17.000 riks- og fylkesveibroene i landet.

– Vi skal ta igjen det etterslepet i gjennomførte inspeksjoner, og har en stor plan om at alle da skal være i henhold til regelverket i løpet av 2018.

– Ettersom ikke alle er inspisert ennå – hvordan kan du da være sikker på at alle har god nok standard?

– Mange er inspisert, og i tillegg så gjennomfører driftsentreprenøren en ukentlig oppfølging av riksveibroene, og hver fjortende dag på fylkesbroene, forteller Stensvold.

Brodirektøren er også helt trygg på at broene blir inspisert slik de skal, og at alle registreringer blir lagt inn.

– Det går på både administrative rutiner og det å gjennomføre en broinspeksjon. Nå skal alle de 17.000 inspeksjonene vi har planlagt legges inn, og det kommer vi til å følge opp at blir gjort, sier Stensvold.

– Hvordan?

– Vi har jevnlige oppfølgingsmøter og har fokus på at alt skal registreres i broforvaltningssystemet, sier Stensvold.