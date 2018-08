ULYKKESSTED: En turist omkom i dag ved Nigardsbreen etter en ulykke. Mannen skal ha falt i vannet etter at isbreen kalvet. Foto: Arne Fossen

Mann i 30-årene omkom ved Nigardsbreen

Publisert: 05.08.18 21:51

En mannlig turist i 30-årene ble søndag bekreftet omkommet etter en ulykke ved Nigardsbreen. To personer skal være lettere skadet.

Én person er bekreftet omkommet etter å ha falt i Nigardsbrevatnet i Luster i Sogn og Fjordane søndag.

Mannen ble sammen med to andre turister truffet av en isblokk, før de falt i vannet alle tre, melder NTB.

– To av personene kom seg opp av vannet, og en tredje ble meldt savnet, sier operasjonsleder Helge Blindheim i Vest Politidistrikt til VG.

Den savnede personen ble senere funnet og bekreftet omkommet på stedet, opplyser politiet .

Pårørende er fortsatt ikke varslet, og Blindheim vil ikke gå nærmere inn på dødsårsak på gjeldende tidspunkt.

På tur sammen

De tre turistene skal ha vært på tur sammen.

Turvennene til avdøde skal være en mann og en kvinne som begge kom fra ulykken med lettere skader.

– Begge blir tatt hånd om av kriseteam i kommunen, sier Blindheim. Han kan ikke bekrefte hvilket land turistene kommer fra.

Skal ha gått forbi sperringene

Operasjonslederen sier videre at området i utgangspunktet er godt merket med fareskilt. Området skal også være sperret av i trygg avstand fra isbreen.

– Turistene skal ha gått forbi sperringene. Avdøde lå på en plass de ordinære nødetatene ikke kan ta seg inn på, og han måtte hentes opp av helikoptermannskap, sier Blindheim.

Det var andre turister på stedet som meldte om ulykken.

– Politiet jobber nå med å få fakta på bordet, og få kartlagt hva som har skjedd gjennom avhør, sier Blindheim.

Tysk ektepar omkom samme sted

For fire år siden omkom et tysk ektepar samme sted. Ulykken skjedde også i forbindelse med at breen kalvet.

Rettelse: I en tidligere utgave av denne artikkelen skrev VG at den omkomne var en mann i 20-årene, noe som ikke er riktig. Ifølge politiet er den omkomne i 30-årene.