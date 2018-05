FRONTMANN: Leder av migrasjonsutvalget i Ap, Masud Gharahkhani. sier de sosialdemokratiske partiene som har skygget unna innvandringsdebatten i Europa, har tapt valg. Før Ap tar debatten igjen, skal de samles innad. Foto: Ole Martin

Asylstrid i Ap: Rives mellom oppmykning og strenghet

Publisert: 05.05.18 17:20

TRONDHEIM (AP) Fra grasrota i Ap kommer rop om oppmykning og en «mer human» asylpolitikk. Aps nye asyltopp Masud Gharahkhani (Ap) sier han skal prøve å holde den strenge linjen – men kan ikke love noe.

Dragkampen om Aps nye asylpolitikk har pågått i stillhet i hele vår. Migrasjonsutvalget som partiet har satt ned, skal i august levere en rapport på hva Ap skal være i innvandringspolitikken. Nå reiser de landet rundt for å samle partiet.

VG ble med til et møte med Trondheim Ap – fylkeslaget som har stått steilt bak mang et asylopprør. Og som også nå mener det må noen oppmykninger til i Aps asylpolitikk.

Ikke mye streng å spore i Trøndelag

– Jeg jobber mot at vi skal levere noe vi kan bli enige om, sier Gharahkhani til VG.

Migrasjonsutvalget ble satt ned kort tid etter at Ap-ledelsen ble presset til å snu om de såkalte «oktoberbarna». Ap var med regjeringen på innstramninger for enslige mindreårige som førte til et internt asylopprør på Ap-landsmøtet i fjor. Og etter snuoperasjonen får 139 personer nå behandlet søknadene sine på nytt .

Trøndelag Ap vedtok nylig på sitt årsmøte at antallet kvoteflyktninger burde ha vært dobbelt så høyt som det er i 2018.

Mens Ap sentralt sier partiet skal ha en «streng, rettferdig og human» asylpolitikk, er bare ordene «rettferdig og human» å spore fra Trøndelags årsmøte. Orkland Ap vil også fjerne «streng» .

De tar til orde for 7000 kvoteflyktninger i året i fremtiden – de vil myke opp for enslige mindreårige asylsøkere – og vil avvise flere forslag om å stramme inn på familiegjenforening.

Lederen for Trondheim Ap tror partiet står seg bedre på å være litt rausere på noen områder.

– Når det snakkes om streng, rettferdig og human, så er det mye rettferdig og human her oppe, sier Hanne Moe Bjørnbet, leder i Trondheim Ap.

De vil at praksisen på såbare grupper som barn må mykes opp. Også Bergen Ap håper at utvalget lander på oppmykninger i Aps asylpolitikk.

– Det er helt klart det er noen områder det er viktig for oss å endre i en mer human retning. Det er spesielt knyttet til asylbarn og unge, der vi mener at vi har en for streng politikk, sier Roger Valhammer, leder i Bergen Ap.

Målet: – Vi skal være dønn ærlige

Denne fronten skal bli enige med en ledelse som gjerne vil ha flere av innvandringsstemmene ved neste valg. Gharahkhani sier målet med den jobben Ap nå gjør, er at folk skal vite hvor de har dem i innvandringspolitikken.

– Vi skal være dønn tydelige. Det er det som er målet med det arbeidet. Det er ikke enkeltsaker som skal styre innvandringspolitikken vår, sier Gharahkhani til de oppmøtte i Trondheim.

– Det er bred politisk enighet i Norge om at de som har krav på beskyttelse skal få det. Og at de som ikke har det skal ut. Men terskelen for hva det betyr å ha krav på beskyttelse, bestemmer politikerne. Er strenghetsnivået vi ligger på i dag bra?

– Jeg mener det er et fornuftig nivå. Jeg mener de stedene vi må ta en diskusjon på, er den overordnede urettferdige asylpolitikken og det er familiegjenforening og familieetablering, sier Gharahkhani

– Vil det ende opp med en oppmykning eller innstramning?

– Mitt utgangspunkt er ikke at vi skal ha liberalisering, det er det ikke. Vi er ikke strenge for å være drittsekker, det er for å være rettferdige. Og vi skal se på hvordan dagens ordning kan bli mer rettferdig, sier Gharahkhani

Målet er å samles

– Er det aktuelt å senke terskelen på noen områder? Slik som Bergen og Trondheim vil med barn og sårbare grupper.

– Vi kommer til å ta diskusjonen rundt dette med barn på flukt og hva slags hensyn vi skal ta. Men vi ønsker ikke å sende signal til alle enslige mindreårige som tar en lang og inhuman reise, at hvis de kommer til Norge, får de bli, sier han.

I august skal de levere sin rapport til partiet. Om den inneholder innstramninger eller oppmykninger, gjenstår altså å se.

– Vi i utvalget er enige om å lange på noe som deler av partiet kan stille seg bak. Målet vårt, og det mener jeg virkelig, er å lande på noe som partiet kan samles om, som står seg over tid og som ikke fra tid til annen medfører det du kaller asylopprør, sier Valhammer i Bergen Ap.