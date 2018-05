Sylvi Listhaug om Oslos ungdomskriminalitet: – Skremmende utvikling

Publisert: 01.05.18 15:18 Oppdatert: 01.05.18 15:47

DRAMMEN (VG) Fremskrittspartiets tidligere justisminister har gått over til Helse- og omsorgsdepartementet, men hadde fortsatt stort fokus på innvandringspolitikken i sin 1. mai-appell i Drammen.

Det er grått i Drammen 1. mai, men et par hundre tilskuere har trosset været og møtt opp for Frps årlige appell.

På talerstolen åpner stortingsrepresentant Morten Wold, etterfulgt av innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Sylvi Listhaug var spart til sist.

Hun har stort fokus på eldreomsorgen, men bruker også mye tid på å diskutere innvandringspolitikken.

Sterk kritikk mot Oslos byrådsleder

Under appellen tar hun opp ungdomskriminaliteten Oslo har sett mye til blant annet på Vestli, i Holmlia og på Stovner.

– Det er en skremmende utvikling i Oslo. Jeg var i Rinkeby og så hvordan det var i Sverige. Jeg fikk masse kritikk om at det ikke var vits i å hausse opp stemningen. Men jeg snakket med de lokale myndighetene der, og de sa at det var viktig å snakke om problemer og ikke feie de under teppet, sier hun til VG i etterkant av appellen.

Hun ga blant annet byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, sterk kritikk for måten han har omtalt hendelsene på.

Parallellsamfunn

– Raymond Johansen mener tilstanden i Oslo er sterkt overdrevet . Gjengkriminaliteten blomstrer og Natteravnene blir bedt om å holde seg unna. Synes dere det er overdrevet? spør hun tilskuerne i Drammen.

Hun får et rungende «nei» til svar.

Listhaug mener likevel det ikke er «svenske tilstander» i Norge.

Til VG utdyper hun at hun mener at det fortsatt er en viss kontroll på de utsatte stedene i Oslo, og at det i Rinkeby, hvor hun var på besøk, har oppstått parallellsamfunn.

– «Svenske tilstander» er området der svensk lov er satt til side. Der veldig mange bedriver gjengkriminalitet, narkotikasalg og hvor det er svært få etniske svensker, sier hun.

– Det er parallelle samfunn. Man lever i Sverige, men i realiteten lever man i den kulturen man forlot i sitt opprinnelige hjemland. Det er ikke sånn vi skal ha det i Oslo.

Må unngå «svenskefellen»

For å hindre at det skjer i Norge, mener hun det må settes inn hardere tiltak.

– Her må det sterkere lut til. Vi kan ikke gå i svenskefellen. Vi kan ikke få flere innvandrere i Oslo nå. Nå er det snart nok her i Drammen også, så vi ikke utvikler lignende tilstander, sier Listhaug fra talerstolen.

Med tiltak mener hun økt bevilgning til politiet, slik at flere kan patruljere ute i gatene.

– Jeg tror det viktigste er å få tatt dem som sitter på toppen, lederne av gjengene, som gjør livet til ungdommen som roter seg inn i dette svært vanskelig. Vi ser at de bruker trusler og vold, noe som er helt uakseptabelt, forklarer hun til VG.

Noen motdemonstranter fra sosialistisk ungdom har stilt seg opp med ryggen til scenen med plakater. Det var imidlertid langt færre enn dem som hadde møtt opp i 2016.

Frp har vært gjenstand for kritikk i en årrekke for sin appell i Drammen 1. mai, arbeiderdagen.

Det ble forsvart fra talerstolen, og det ble lagt stor vekt på at Frp er «folkets parti», og det ble hevdet at partiet er det med flest arbeidertilhengere i Norge.

– Ingen gettoer

Raymond Johansen tok også opp kriminalitet i Oslo, og kritikken han har fått fra blant annet Frp etter sin uttalelse, i sin 1. mai-tale på Youngstorget.

– Frp bygger opp til valgkamp. Vi har ikke noen gettoer i Oslo – vi har utfordringer. Store utfordringer med gjengkriminalitet i noen områder som gjør folk utrygge. Det skal det slås hardt ned på. Kriminalitet skal slås ned på, gjengene skal knuses, sa han og fortsatte:

– Det er et politisk ansvar å sørge for at mennesker har like muligheter. Gi ungdommen et alternativ til kriminalitet, få seg en utdanning, ha en morsom og meningsfylt fritid. Vi må stille krav, og vi må gi folk mulighet til å leve forskjellige liv. Ikke stigmatisere og stille grupper opp mot hverandre.

Angrep mot Støre

I talen omtalte Listhaug Ap-leder Jonas Garh Støre som en mann født med «sølvskje i munnen» og som aldri har hatt «en vanlig jobb».

– Han har kjøpt private helsetjenester, men han unner ikke vanlige folk det samme. Det kaller jeg å trekke stigen opp etter seg. Så lenge det er pust i meg, skal jeg sørge for at Jonas Gahr Støre aldri blir statsminister i Norge, la hun til.

Samtidig fremholdt hun at mange av innvandrerne som kommer til Norge har lite eller ingen utdanning, og advarte ufaglærte norske arbeidere om at innvandringen kan gå ut over dem. Frp omtalte hun som «arbeidernes parti».