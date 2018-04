Tenåringsjenter avtaler slåsskamper seg imellom

Publisert: 28.04.18 05:33

Politiet er bekymret over at stadig flere tenåringsjenter møtes for å slåss.

Slåsskampene skjer på skolen, skoleveien og andre offentlige møteplasser. Mange av dem planlegges og avtales i skoletiden. Det forteller Line Granås ved forebyggende avsnitt hos politiet på Romerike til Dagbladet.

– De avtaler ofte kampene før de møtes, og alvorlighetsgraden med bruk av vold øker. Vi har også hatt episoder der det har vært ført fram og truet med bruk av kniv. Nylig har vi hatt flere eksempler på dette, sier Gransås.

Ofte blir slåsskampene filmet mens tilskuere heier fra sidelinjen.

– Vi ser utfordringer med konflikter mellom jenter på samme skole, men også mellom bydeler. Jenter kommer fra Oslo for å slåss med andre jenter på Romerike, forteller Gransås.

Jentene er ifølge politiet primært i alderen 14 til 18 år. Baksnakking, rykter, intriger om gutter og kallenavn som «hore», er ifølge Granås gjengangere.

Politiet ber foreldre komme på banen og følge med på hva ungene driver med, hvem de er sammen med, og deres bruk av sosiale medier.